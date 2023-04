Masters 1000 Monte Carlo: Musetti infligge a Nardi un “doppio bagel”. Lorenzo è negli ottavi e sfiderà Djokovic

Delude l’attesissimo derby di secondo turno tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi al Masters 1000 di Monte Carlo. Il toscano infligge al marchigiano una lezione durissima, battendolo con un secco 6-0 6-0 in soli 50 minuti di gioco, punteggio che ben fotografa l’andamento di un match a senso unico, di fatto mai iniziato. Nardi ha vinto solo 19 punti, contro i 52 di “Muso”, ma non c’è numero che possa spiegare la totale superiorità mostrata da Lorenzo in campo. Il più esperto dei due azzurri, attualmente n.21 ATP, è partito forte e non ha mai mollato presa, dominando ogni lato del campo, attacco e difesa, non consentendo ad un teso Nardi di sciogliersi ed entrare in partita.

Merito soprattutto di un Musetti rinvigorito dalla bella vittoria di ieri all’esordio nel torneo, scattato veloce dai blocchi e capace di tenere il “piede a manetta” per tutta la – breve – durata dell’incontro. Lorenzo ha mostrato di nuovo sprazzi di quel talento che l’ha issato tra i primi 20 del mondo, e che in questo 2023 ancora latitava. Oggi è stato terribilmente veloce, potente, efficace, senza mai un calo e non regalando niente, nemmeno quando l’incontro era ormai totalmente indirizzato dalla sua parte. Focalizzato sino alla fine, voleva prendersi questa vittoria sul più giovane connazionale, se l’è presa letteralmente di forza. Proprio differenza nella componente fisica del gioco, nella spinta, nell’accelerazione della palla, nell’intensità e concentrazione, è stata abissale tra i due, tutta a favore di Musetti.

Niente ha funzionato nel tennis di Nardi, un Luca troppo brutto per essere “vero”. Probabilmente intimorito di fronte a “Muso”, è entrato in campo teso, titubante. Lo si è visto fin dai colpi, con la palla che faceva fatica ad uscire dalle sue corde veloce e precisa. Nardi non è mai riuscito a imporre le sue geometrie e aprirsi l’angolo per l’affondo, per suoi demeriti visti i troppi errori, ma oggi soprattutto per la giornata eccellente di Lorenzo, in grandissimo spolvero sul piano dell’intensità e della spinta.

Musetti ha giocato estremamente concentrato, governando lo scambio con un diritto molto carico di spin e assai profondo che ha allontanato Luca dalla riga di fondo, sballottandolo da ogni parte. Buttato troppo dietro a rincorrere, il tennis di Nardi è stato disinnescato della sua componente principe: l’anticipo abbinato a geometrie. Luca infatti non mai riuscito a ribaltare l’inerzia a suo favore, quasi impalpabile in difesa. Questo l’ha reso del tutto inefficace anche in spinta, tanto da sbagliare moltissime occasioni favorevoli con colpi da tre quarti campo spediti fuori, e nemmeno riuscendo a chiudere di volo, per sue incertezze e anche bravura difensiva di Lorenzo. Pure il servizio non l’ha affatto aiutato.

Un match deludente, purtroppo senso unico per uno spettacolo che non c’è stato. Una partita che ha mostrato un Musetti in grande crescita di condizione, ma anche quanto Nardi sia indietro per affrontare e reggere questo livello per tennis per forza fisica, intensità e capacità di reagire alle avversità. Questo è l’aspetto che più è spiaciuto della debacle di Luca: il non essere mai riuscito a reagire, né di tecnica né di rabbia. Musetti è stato splendido, ma tanti degli errori di Nardi non trovano spiegazione nemmeno nei colpi del toscano. Una sconfitta durissima, che forse non sarà affatto facile da digerire. Lorenzo invece con questa bella vittoria trova negli ottavi Mr. n.1 Djokovic. Sarà un match da prime time, tutto da gustare sul Centrale domani. Non avrà niente da perdere, speriamo possa giocare una partita più efficace rispetto a quella dello scorso autunno a Bercy. Ricordiamo che l’unico precedente sul “rosso” fu il primo, a Roland Garros. Lorenzo vinse i primi due set…

Marco Mazzoni

La cronaca

Il derby azzurro di secondo turno inizia con Nardi alla battuta. Sbaglia col diritto Luca, 0-30 e poi 0-40, col terzo errore non forzato. Con un rovescio lungo linea “doc”, una delle due magie, Musetti si prende subito il BREAK, 1-0 e servizio per il toscano. Anche Nardi mostra che razza di rovescio possiede, si prende il suo primo punto del match con un’accelerazione fulminante lungo linea. Segue un gran passante di Lorenzo dopo aver chiamato a rete Luca. Solo 6 punti giocati, già 3 bellissimi punti. Il talento in campo è notevole. Sbaglia un rovescio in scambio Musetti, quindi sul 30 pari esagera volendo chiudere con lo “slam dunk” una volée alta. Un regalo che gli costa la palla del contro break. Se la gioca attaccando Nardi, un inside out strettissimo, ma sulla rete non chiude e viene “punito” da Musetti. Lavora bene col diritto “Muso”, carica la palla, si apre il campo ed entra. 2-0 per il n.21 ATP, vantaggio consolidato. Luca spinge con i piedi piuttosto vicini alla riga di fondo, ma nonostante un discreto anticipo non riesce a fare la differenza, e sbaglia per primo. Pessimo lo “schiaffo” al volo nel secondo punto, gli costa lo 0-30. Un errore di rovescio uscendo dal servizio (ottima risposta di Lorenzo), costa a Luca lo 0-40 e altre tre palle break. Forza col diritto Lorenzo, non contiene Luca. Perde il game di battuta a zero, DOPPIO BREAK per Musetti, avanti 3-0 e servizio. Forte del vantaggio, il braccio del toscano è sciolto, sicuro e veloce. Un servizio vincente per il 30-15, molto sicuro in ogni colpo, soprattutto col diritto carico, e con una seconda di servizio che salta molto alta. 4-0 Musetti, in totale controllo del match, anche grazie a troppi errori di Luca (terribile la volée a campo aperto buttata sul 40-30). Non sembra lucido Nardi, spinge ma non “sfonda”, e appena Musetti colpisce una palla carica e profonda, il pesarese è il primo a sbagliare. Anche nel quinto game Lorenzo in risposta martella con altra potenza e profondità, Luca è buttato sui teloni a remare. 15-30. Nardi sembra in un vicolo cieco, cerca un cross strettissimo col diritto per uscire dalla morda di Musetti, ma sbaglia. 15-40, altre due palle break per il triplo break… Annulla la prima, ma Nardi affossa in rete un diritto d’attacco da sinistra. Terzo BREAK, 5-0 Musetti. Non c’è partita, Lorenzo comanda col diritto, sposta Luca e lo porta all’errore. Chiude con una bordata di rovescio delle sue Musetti, Cappotto, un durissimo 6-0. Terribile il parziale dei punti: 25 a 7. Non c’è stata praticamente partita.

Secondo set, Nardi alla battuta. Purtroppo per il marchigiano la musica non sembra cambiare. Si gioca ai ritmi di Musetti, palle veloci, cariche e profonde, Nardi non le regge. 0-30, la pressione su Luca resta altissima, nemmeno il servizio lo aiuta. Si aggrappa al rovescio lungo linea, uno dei suoi colpi migliori, che coglie fuori posizione il rivale. Finalmente Nardi vince il primo punto lottato, con un diritto cross lento dopo aver retto la velocità di Musetti. Per la prima volta Nardi ha una palla game, ma non la gioca bene, fuori posizione sotto rete (ottimo però il passante di Lorenzo). Primo gioco ai vantaggi. Con uno scambio rocambolesco Lorenzo strappa ancora una palla break. Nardi fa tutto bene, sposta Musetti da tutte le parti, lo chiama a rete, ma la velocità e intensità di “Muso” è da campione, rimette tutto e si prende il punto cacciando anche un urlaccio. È il quarto BREAK di fila subito da Nardi, 1-0 e servizio Musetti – e sette-a-zero finora nel match. Lorenzo domina, spinge col diritto e non sbaglia praticamente niente, anche perché i drive di Luca sono sempre un po’ corti, un po’ centrali, facili preda di un “Muso” indiavolato. A zero il toscano consolida il vantaggio, 2-0. Il marchigiano trova finalmente un po’ di spinta col diritto dal centro, con uno splendido smash da tre quarti campo – non facile! – si porta 40-15, ha due palle per muovere lo score nel match. Lorenzo non molla NIENTE, col diritto chiude il classe 2003 nell’angolo, portandolo all’errore. Evidente il gap di potenza nella spinta tra i due. Con un orribile diritto sparato lungo tre metri, Nardi manca le due chance, si va ai vantaggi. Ancora col diritto dal centro, in avanzamento, Luca termina lungo, c’è ancora palla break per Musetti. Vola a rete Nardi, sembra aver chiuso di volo, ma …ASSURDO passante di diritto in corsa, con la palla che sibila lungo linea e sorprende Luca. BREAK, 3-0 Musetti, e nove game a zero nel match dopo 39 minuti a senso unico. Niente, nonostante la rabbia e foga, Nardi non riesce a stroncare la difesa di Lorenzo nei rari scambi in cui riesce a controllare. Con un errore di rovescio, siamo 4-0 Musetti. Il toscano concede qualcosa, ma Nardi non ne approfitta sprecando un’altra palla game sul 40-30. Rincorrendo una palla corta non perfetta, Lorenzo tocca in sicurezza e si prende l’ennesimo BREAK del match, 5-0. Serve per infliggere un doppio “bagel” al giovane connazionale. Chiude al secondo match point, dopo soli 50 minuti di tennis a senso unico. Bravissimo Lorenzo, vivacissimo, intenso e quasi perfetto; una batosta per Luca che tanto dovrà riflettere su questa partita nella quale è sembrato in totale disarmo, tecnico, fisico e mentale. Una vittoria che “regala” al toscano un ottavo di finale da sogno, contro sua maestà Novak Djokovic.

[Q] Luca Nardi vs [16] Lorenzo Musetti



ATP Monte-Carlo Luca Nardi Luca Nardi 0 0 Lorenzo Musetti [16] Lorenzo Musetti [16] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-5 → 0-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

0 ACES 11 DOUBLE FAULTS 028/38 (74%) FIRST SERVE 21/33 (64%)10/28 (36%) 1ST SERVE POINTS WON 18/21 (86%)1/10 (10%) 2ND SERVE POINTS WON 7/12 (58%)1/7 (14%) BREAK POINTS SAVED 1/1 (100%)6 SERVICE GAMES PLAYED 63/21 (14%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/28 (64%)5/12 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/10 (90%)0/1 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 6/7 (86%)6 RETURN GAMES PLAYED 61/12 (8%) NET POINTS WON 7/11 (64%)2 WINNERS 99 UNFORCED ERRORS 211/38 (29%) SERVICE POINTS WON 25/33 (76%)8/33 (24%) RETURN POINTS WON27/38 (71%)19/71 (27%) TOTAL POINTS WON 52/71 (73%)199 km/h MAX SPEED 216 km/h183 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 186 km/h143 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 143 km/h