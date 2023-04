Benoit Paire: ritorno in forma, disintossicazione e gratitudine per la wild card al torneo di Monte Carlo

Benoit Paire è il numero 164 del ranking ATP, ma sembrava che avesse già fatto le valigie per dire addio al tennis. La verità è che ora è tornato a lottare e ha persino vinto un Challenger in Messico, e al momento si trova al Masters 1000 di Monte-Carlo nell’ultimo turno di qualificazione per accedere al tabellone principale. Tuttavia, il francese di 33 anni riconosce di aver toccato il fondo e di aver dovuto affrontare problemi seri.

“Quando la mia testa è tornata in forma, mi sono detto che dovevo smettere di bere. Ho fatto una disintossicazione. Non ero alcolizzato, ma bevevo moltissimo. Mi piaceva e bevevo molto quando uscivo di sera. Non mi ponevo alcun limite. Ora tutto sta dando i suoi frutti e ho persino perso qualche chilo”, ha detto in un’intervista a RMC Sport.

Per quanto riguarda ciò che accadeva in campo, c’è stato un giorno chiave. “Tutto è scattato a Waco, il 28 febbraio. Non riuscivo a trovare motivazione. Mi chiedevo cosa stessi facendo a giocare un Challenger in un’università con due persone a guardare. Ho riflettuto molto e ho avuto una lunga conversazione con mia madre al telefono. Sono andato a Puerto Vallarta con una mentalità completamente diversa. Nico Mahut può confermarlo perché mi ha aiutato moltissimo dopo il primo turno quando ho salvato un match point”, ha spiegato.

Paire ha anche parlato della wild card che ha ricevuto per Monte Carlo. “Durante l’edizione del Covid ho detto cose brutte. Ho detto che il campo era un cimitero, ma devo dire che è il torneo più bello del mondo. Nonostante ciò, abbiamo deciso di inviare una richiesta di wild card e la risposta mi ha commosso moltissimo. Il loro messaggio è stato un regalo molto bello e sono estremamente grato”, ha confessato.