Da Barletta: Sospesa e rinviata a domani mattina l’altra semifinale tra Agamenone e Mochizuki (con il programma di domani)

La pioggia frena la 23esima edizione dell’Open della Disfida. A causa del cattivo tempo, infatti, oggi non si è potuta concludere la seconda semifinale in programma. Il match tra il giapponese Shintaro Mochizuki e l’italo-argentino Franco Agamenone è stato sospeso al terzo set, con il risultato di 3-0 per il tennista del Sol Levante. Quest’ultimo era partito bene vincendo il primo set per 6/4. Agamenone, però, si è subito rifatto nel secondo parziale lottando e vincendo per 7/5. Poi la pioggia e lo stop alla sfida che sarà ripresa domani con inizio alle ore 10. A seguire, ci sarà la finale, che ha già un partecipante ufficiale: l’argentino Santiago Rodriguez Taverna. Il sudamericano ha superato in due set il rumeno Nicholas David Ionel: doppio 6/4 che ha sancito la buona forma di Rodriguez Taverna, rivelazione del torneo internazionale di Barletta.

Intanto, oggi si è concluso il torneo di doppio, con la vittoria della coppia italiana composta da Jacopo Berrettini e Flavio Cobolli. Gli italiani hanno superato in tre set la coppia composta dal ceco Zdenek Kolar e dall’ucraino Denys Molchanov: 1/6, 7/5, 10/6.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Shintaro Mochizuki vs [3] Franco Agamenone

2. Shintaro Mochizuki OR [3] Franco Agamenone vs Santiago Rodriguez Taverna