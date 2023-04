Vavassori e Demoliner, una coppia vincente al primo colpo: trionfano al Grand Prix Hassan II

È stata una settimana memorabile per Andrea Vavassori e il suo nuovo partner brasiliano Marcelo Demoliner, che hanno trionfato al “Grand Prix Hassan II”, ATP 250 di Marrakech, torneo disputato sulla terra rossa e con un montepremi di 630.705 euro. La coppia italo-brasiliana ha sorpreso tutti, vincendo il titolo al loro primo torneo insieme.

In finale, Vavassori e Demoliner hanno sconfitto gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler con il punteggio di 6-4, 3-6, 12-10. I due austriaci, coppia numero 11 nella Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, avevano precedentemente vinto tutte le tre finali ATP disputate: a Kitzbuhel nel 2021, a Vienna nel 2022 e ad Acapulco nel 2023. Tuttavia, questa volta non sono riusciti a superare l’ostacolo rappresentato dalla coppia italo-brasiliana, che ha saputo reagire nel match tie-break, conquistando il titolo.

Questa vittoria testimonia la straordinaria alchimia tra i due tennisti, che hanno saputo trovare la giusta intesa nonostante fosse la prima volta che giocavano insieme.

Con questo successo, l’italiano festeggia il suo terzo titolo ATP in doppio: oltre a Marrakech, ha vinto anche a Cagliari nel 2021 insieme all’amico Lorenzo Sonego e a Santiago quest’anno con Andrea Pellegrino.

Vavassori e Demoliner, quest’ultimo numero 98 ATP di doppio, hanno dovuto affrontare ben due partite nella giornata di oggi. Prima della finale, infatti, hanno battuto in semifinale gli indiani N.Sriram Balaji e Jeevan Nedunchezhiyan con il punteggio di 3-6, 6-3, 10-3.

ATP 250 Marrakech – terra – Finale



ATP Marrakech Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori 6 3 12 Alexander Erler / Lucas Miedler [3] Alexander Erler / Lucas Miedler [3] 4 6 10 Vincitore: Demoliner / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. Erler / Miedler 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 3-7 df 4-7 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Demoliner / Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Demoliner / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Demoliner / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 A. Erler / Miedler 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Demoliner / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Demoliner / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Demoliner / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Demoliner / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 M. Demoliner / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Demoliner / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Erler / Miedler 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

