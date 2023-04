Novak Djokovic si prepara per il suo ritorno al Masters 1000 di Montecarlo con un team d’eccezione

Il tennista serbo Novak Djokovic prosegue con la sua preparazione in vista del suo atteso ritorno al torneo Masters 1000 di Montecarlo. Djokovic sa di essere il grande favorito dopo le defezioni di Nadal e Alcaraz, e per questo motivo ha deciso di puntare su un’intensa settimana di allenamenti.

Ieri, ad esempio, ha condiviso un’immagine del suo team insieme a quello di Jiri Lehecka>, il tennista ceco attualmente seguito da Tomas Berdych. Nella foto è presente anche Goran Ivanisevic, che in passato è stato l’allenatore di Berdych. Un’immagine che testimonia la presenza di un concentrato di talento che non potevamo non menzionare.

In assenza di Nadal e Alcaraz, gli occhi degli appassionati di tennis sono puntati su Djokovic, che si prepara ad affrontare una settimana intensa e ricca di sfide. L’obiettivo è chiaro: conquistare un altro titolo nel suo già ricco palmarès e riconfermarsi come uno dei migliori tennisti al mondo.