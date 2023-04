Andrea Vavassori elimina Jarry ed accede al secondo turno a Marrakech. Luca Nardi eliminato al primo turno nel torneo ATP 250 dell’Estoril, sconfitto da Miomir Kecmanovic

Andrea Vavassori, attualmente numero 201 nel ranking ATP, ha dimostrato il suo valore nel torneo ATP 250 di Marrakech. Dopo aver superato con successo le qualificazioni, il tennista italiano ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry, numero 51 del ranking mondiale ed ottavo del seeding, vincitore dell’ATP di Santiago a febbraio.

Il match è stato combattuto, con Vavassori che si è imposto con un punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. Nel primo set, l’italiano ha dimostrato la sua superiorità dominando il gioco e chiudendo con un netto 6-2. Tuttavia, Jarry non si è arreso facilmente e ha recuperato nel secondo set, vincendolo 6-3.

Il terzo e decisivo set ha visto Vavassori dare il meglio di sé. Andrea ha piazzato il break vincente nel secondo gioco, mettendo subito in difficoltà l’avversario. In seguito, il tennista italiano ha mantenuto la sua concentrazione e ha saputo difendere il suo servizio senza concedere nulla a Jarry, chiudendo il set e il match con un convincente 6-3.

Grazie a questa importante vittoria, Andrea Vavassori avanza al secondo turno del torneo, dove affronterà Jaume Munar, classe 1997 e numero 83 nel ranking ATP.

ATP Marrakech Nicolas Jarry [8] Nicolas Jarry [8] 2 6 3 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 3 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luca Nardi, attualmente n.161 del ranking mondiale, è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo. L’azzurro ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic, n.40 del ranking ATP e sesta testa di serie del torneo, che si è imposto con un netto 6-4 6-1.

Il match ha visto Nardi partire bene, riuscendo a portarsi sul 4-3 nel primo set, ma da quel momento in poi, il serbo ha preso il sopravvento, infliggendo all’italiano un durissimo parziale di nove giochi a uno. Kecmanovic ha saputo sfruttare al meglio le occasioni e mettere in difficoltà Nardi con il suo gioco solido e preciso, conquistando la vittoria del match con il punteggio di 6-4 6-1.