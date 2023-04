Muguruza ritarda il rientro, salterà i tornei su terra battuta ed erba

Garbine Muguruza ha annunciato via social, attraverso una storia Instagram, la decisione di continuare il suo periodo off-tennis. “Ciao ragazzi, come va? Passare del tempo con la famiglia e gli amici è stato davvero salutare e sorprendente, così ho deciso di allungare questo periodo fino all’estate… Salterò la stagione su terra battuta e su erba. Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento e vi terrò aggiornati”, così scrive la ex campionessa di Wimbledon e Roland Garros.

Garbine attraversa da tempo un periodo di crisi nerissima, culminata con una seconda parte di 2022 davvero da dimenticare. Il suo ultimo successo risale addirittura allo scorso settembre, al secondo turno di Tokyo. Poi un filotto di sei sconfitte di fila, inclusa quella agli Australian Open contro Elise Mertens, con un crollo verticale nel terzo set. Aveva deciso di fermarsi per un po’, indicando la stagione su terra rossa in Europa per il suo rientro. Adesso chissà quando la rivedremo in campo.