Bonadio e Vavassori si qualificano per il main draw dell’ATP 250 di Marrakech

Riccardo Bonadio e Andrea Vavassori hanno brillantemente superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Marrakech.

Riccardo Bonadio ha affrontato una dura battaglia contro l’ottavo testa di serie delle qualificazioni, il francese Arthur Cazaux. Bonadio è riuscito a prevalere in un incontro serrato che si è concluso con il punteggio di 6-4, 6-7 (1) 6-3. Dopo aver perso il secondo set al tie-break, l’italiano ha dimostrato grande forza mentale riuscendo a ribaltare la situazione e vincere il terzo set decisivo.

ATP Marrakech Riccardo Bonadio [4] Riccardo Bonadio [4] 6 6 6 Arthur Cazaux [8] Arthur Cazaux [8] 4 7 3 Vincitore: Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 R. Bonadio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Andrea Vavassori, dal canto suo, ha avuto un percorso meno travagliato nella sua partita contro il marocchino Reda Bennani. Vavassori ha dominato il match fin dall’inizio, conquistando la vittoria con il punteggio di 6-2, 6-3.

ATP Marrakech Reda Bennani Reda Bennani 2 3 Andrea Vavassori [7] Andrea Vavassori [7] 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Bennani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Bennani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Bennani 0-15 0-30 df 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 R. Bennani 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Bennani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(1) Musetti, Lorenzo vs Bye

Gaston, Hugo vs Struff, Jan-Lennard

Karatsev, Aslan vs Passaro, Francesco

Muller, Alexandre vs (6) Gasquet, Richard

(3) van de Zandschulp, Botic vs Bye

Qualifier vs O’Connell, Christopher

Kotov, Pavel vs Martinez, Pedro

Varillas, Juan Pablo vs (7) Bonzi, Benjamin

(5) Cressy, Maxime vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs Coria, Federico

(WC) Moundir, Adam vs Qualifier

Bye vs (4) Griekspoor, Tallon

(8) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Munar, Jaume vs (WC) Benchetrit, Elliot

(WC) Lalami Laaroussi, Younes vs Popyrin, Alexei

Bye vs (2) Evans, Daniel