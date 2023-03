Le maratone di ieri al Miami Open

Campi più veloci, ma tanta tantissima lotta ieri al Masters e WTA 1000 di Miami. Come rileva il canale social ufficiale del torneo della Florida, nella giornata di sabato si sono disputate sette partite lunghissime:

Auger-Aliassime – Monteiro, 2 ore e 41 minuti (in solo due set!)

Gauff – Potapov, 2 ore e 42 minuti

Zheng – Samsonova, 3 ore e 7 minuti

Trevisan – Li, 3 ore e 17 minuti

De Minaur – Halys, 3 ore 18 minuti

Hurkacz – Kokkinakis, 3 ore e 31 minuti

today has been quite the day 😅 https://t.co/GPO1WDUlNZ

— Miami Open (@MiamiOpen) March 26, 2023