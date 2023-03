Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Alexander Zverev subisce una sconfitta netta contro Daniel. Avanza senza problemi Carlos Alcaraz

Ci sono giorni in cui sembra meglio non alzarsi dal letto. Ebbene, Alexander Zverev certamente sente che questo gli è successo al secondo turno del Masters 1000 di Miami, considerando che ha fatto una prestazione da dimenticare ed è stato dominato da Taro Daniel, che è stato una macchina nel restituire le palle, allo stesso tempo ha banalizzato il servizio del tennista tedesco, attualmente numero 15 del mondo.

Il giapponese, attualmente al 97º posto nella classifica ATP, ha chiuso la partita con i punteggi di 6-0 6-4 in poco più di un’ora, non affrontando alcun break point, ne ha sfruttati quattro su sette e ha anche beneficiato dei 32 errori non forzati di Zverev, che non è mai sembrato a suo agio in nessun momento dell’incontro. Così, Taro Daniel passa al terzo turno, dove affronterà Emil Ruusuvuori, mentre Zverev è solo la terza testa di serie ad essere eliminato nel Miami Open 2023, unendosi a Maxime Cressy e Roberto Bautista Agut nella lista in cui nessuno di loro voleva essere.

Carlos Alcaraz sta difendendo per la prima volta un titolo in un torneo Masters 1000, ma se c’erano dubbi riguardo ad una possibile pressione, le cose si sono chiarite subito nel suo primo incontro.

Lo spagnolo, che è obbligato a conquistare il trofeo per mantenere il primo posto nel ranking mondiale, è entrato con grande energia nel Miami Open e ha subito vinto un set a zero.

In un duello a senso unico, Alcaraz ha demolito l’argentino Facundo Bagnis con il punteggio di 6-0 6-2 in soli 65 minuti, in quella che è stata un’altra grande prestazione del leader della classifica, dove non ha dato alcuna possibilità all’avversario.

Dopo il titolo a Indian Wells, potevano esserci anche alcune domande riguardo al suo stato fisico, tuttavia sono state chiarite rapidamente grazie alla forma e all’intensità del gioco del giovane 19 enne.

Nel terzo turno dell’ATP 1000 di Miami, Alcaraz affronterà Dusan Lajovic.

1. [7] Maria Sakkarivs Bianca Andreescu

2. [9] Taylor Fritz vs [WC] Emilio Nava



3. [1] Carlos Alcaraz vs Facundo Bagnis



4. Shelby Rogers vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 00:00)



5. [WC] Taro Daniel vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 01:30)



Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. J.J. Wolf vs [6] Andrey Rublev



Varvara Gracheva vs (4) Ons Jabeur



Robin Montgomery vs (19) Madison Keys Non prima 19:00



(5) Caroline Garcia vs Sorana Cirstea



5. [3] Casper Ruud vs Ilya Ivashka (non prima ore: 00:00)



Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Guido Pella vs [24] Denis Shapovalov



2. [10] Jannik Sinner vs Laslo Djere



3. Marc-Andrea Huesler vs [16] Tommy Paul



(15) Petra Kvitova vs Linda Noskova



Leylah Fernandez vs (9) Belinda Bencic



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

(18) Ekaterina Alexandrova vs Taylor Townsend Inizio 16:00



(16) Barbora Krejcikova vs Aliaksandra Sasnovich



Sofia Kenin vs (28) Anhelina Kalinina



4. [Q] Jan-Lennard Struff vs [21] Grigor Dimitrov



5. Marton Fucsovics vs [7] Holger Rune



Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

(17) Karolina Pliskova vs Xinyu Wang Inizio 16:00



Marketa Vondrousova vs (11) Veronika Kudermetova



3. Alexei Popyrin vs [26] Botic van de Zandschulp



4. [20] Alejandro Davidovich Fokina vs Brandon Nakashima



5. Austin Krajicek / Nicolas Mahut vs [3] Nikola Mektic / Mate Pavic



Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Roberto Bautista Agut vs Emil Ruusuvuori



2. [31] Diego Schwartzman vs Yibing Wu



3. [29] Miomir Kecmanovic vs Ugo Humbert



4. Dusan Lajovic vs [30] Maxime Cressy



5. Jaume Munar / Bernabe Zapata Miralles vs Rafael Matos / David Vega Hernandez



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

Karolina Muchova vs (32) Lin Zhu Inizio 16:00



(31) Marie Bouzkova vs Anna Blinkova



Brenda Fruhvirtova / Linda Fruhvirtova vs (2) Coco Gauff / (2) Jessica Pegula



Madison Brengle vs (22) Donna Vekic



(26) Shuai Zhang vs Erika Andreeva



Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

(6) Storm Hunter / (6) Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Inizio 16:00



(3) Lyudmyla Kichenok / (3) Jelena Ostapenko vs Danielle Collins / Peyton Stearns Non prima 17:30



3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Rinky Hijikata / Jason Kubler



4. Robin Haase / Matwe Middelkoop vs Sebastian Baez / Tomas Martin Etcheverry



Makoto Ninomiya / Saisai Zheng vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara