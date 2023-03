Fabio Fognini eliminato al primo turno del Miami Open: sconfitta in tre set contro Jan-Lennard Struff

Out Fognini

Fabio Fognini fuori al primo turno nel torneo Masters 1000 di Miami.

Fognini, 35 anni, originario di Arma di Taggia e attualmente numero 91 nel ranking ATP, ha perso al primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Fognini, che nel 2017 aveva raggiunto le semifinali del torneo, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di partita.

L’italiano ha pagato alcune indecisioni nei momenti cruciali dell’incontro, totalizzando 33 colpi vincenti a fronte di 27 gratuiti, mentre Struff ha chiuso con 32 vincenti e 22 gratuiti. In totale, Fognini ha vinto solo sei punti in meno rispetto al tedesco (104 contro 110).

Nel terzo e decisivo set, Struff è riuscito a salvarsi nel terzo gioco annullando una palla-break grazie a un ottimo colpo di diritto lungolinea e uno smash. I due tennisti si sono poi mantenuti in equilibrio nei rispettivi turni di servizio, fino a un lunghissimo game da 12 punti in cui Fognini ha mancato ben quattro opportunità di pareggiare il punteggio a 5-5. Invece, ha concesso una palla-break, trasformata in match-point dal tedesco che, con un rovescio incrociato, ha chiuso il set e la partita sul 6-4.

Jan-Lennard Struff sfiderà quindi al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 27 del ranking mondiale e 21 del seeding.