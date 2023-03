Luca Nardi sconfitto in finale a Pune. L’azzurro si avvicina al best ranking

Luca Nardi non ha vissuto una giornata facile nel “Pune Metropolitan Region Challenger”, Challenger ATP dotato di un montepremi di 130.000 dollari. Il giovane tennista pesarese, partito come quarta forza del tabellone, ha infatti finito per cedere 62 63 in un’ora e 18 minuti all’australiano testa di serie n.3 Max Purcell (n.116 del ranking).

Nardi è apparso subito in difficoltà, forse a corto di energie dopo la faticosa vittoria in semifinale. L’australiano ha subito preso il comando del match, portandosi rapidamente sul 4-0 avendo perso il servizio in due occasioni. Nonostante avesse avuto tre palle per il contro-break nel secondo gioco, Nardi non è riuscito a concretizzarle e Purcell ha mantenuto il suo vantaggio fino alla fine del set.

Nella seconda frazione, Nardi ha cercato di reagire, ma Purcell ha continuato a giocare un ottimo tennis, dimostrandosi solido al servizio e aggressivo nei turni in risposta. Nonostante Nardi abbia annullato due palle break sull’1-1, l’australiano è riuscito a strappare il servizio al giovane italiano nel quinto game, e da lì in poi non ha più ceduto il controllo dell’incontro.

Nonostante la sconfitta, Nardi può comunque consolarsi parzialmente perché grazie a questo risultato guadagnerà in un colpo solo 23 posizioni nel ranking ATP e da lunedì si porterà al n.128 della classifica, a sole due posizioni dal miglior risultato in carriera raggiunto nel novembre scorso. Il giovane tennista pesarese ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e sicuramente darà il massimo per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi in futuro. La sua partecipazione al “Pune Metropolitan Region Challenger” è stata una grande esperienza e una tappa importante nella sua crescita professionale.

