ATP 500 Rio de Janeiro: Cameron Norrie sgambetta Carlos Alcaraz. Suo il titolo

Cameron Norrie, il tredicesimo giocatore del ranking mondiale, ha conquistato per la prima volta l’ATP 500 di Rio de Janeiro, vendicandosi di Carlos Alcaraz una settimana dopo aver perso contro di lui la finale dell’ATP 250 di Buenos Aires, in Argentina. Nella finale di domenica, che ha riproposto l’incontro per il titolo di Buenos Aires della settimana precedente, Norrie ha trionfato stavolta contro il numero due del mondo per 5-7, 6-4 7-5, in una finale molto intensa risolta in 2 ore e 40 minuti e che è stata lontana dall’essere particolarmente ben giocata dai due tennisti, i quali si presentavano molto stanchi ed hanno avuto molti momenti di blackout , con molti errori non forzati.

Alcaraz ha perso un vantaggio di un break sia nel secondo che nel terzo set, è stato assistito alla gamba destra che lo aveva costretto a ritirarsi dall’Australian Open e Norrie è riuscito ad essere più resistente fisicamente e mentalmente nella fase finale per aggiudicarsi un titolo molto importante.