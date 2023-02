Doppio successo di Fausto Tabacco a Monastir

Fausto Tabacco, giovane tennista siciliano di 20 anni, è tornato dal torneo di Monastir con due trofei ITF in singolare e doppio, segnando così un importante passo avanti nella sua carriera. La vittoria in singolare è stata particolarmente significativa, dato che si tratta del suo primo successo nel circuito ITF.

Il torneo si è svolto sulla superficie in cemento e fa parte del circuito “Magic Hotel Tours”. In finale, Tabacco ha sconfitto il quarto favorito del seeding, il tunisino Moez Echargui, con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un’ora e tre quarti di partita.

Tabacco ha avuto un percorso spedito nel tabellone, perdendo solo un set in semifinale contro l’esperto spagnolo Oriol Roca Batalla, prima testa di serie del torneo, che aveva precedentemente eliminato suo fratello Giorgio Tabacco. In ogni caso, Tabacco ha avuto un’ottima performance contro tutti i suoi avversari, inclusi Mischa Zverev, fratello del top-player Alexander, nei quarti di finale.

Il successo in doppio è stato raggiunto insieme a suo fratello minore Giorgio, 19 anni. I Tabacco brothers si sono imposti in finale contro la coppia composta dal cinese Jie Cui e Tsung-Hao Huang di Taipe con un punteggio di 6-3, 6-4.

La doppia vittoria rappresenta un grande traguardo per Fausto Tabacco, che ha dimostrato la sua forza e la sua determinazione in campo. Grazie a questa vittoria, Tabacco ha sicuramente acquisito maggiore fiducia in se stesso e può guardare al futuro con maggiore ottimismo.