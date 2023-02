ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Arnaldi e Passaro al turno decisivo

Arnaldi e Passaro si sono qualificati per il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Passaro, classificato al numero 109 del mondo e testa di serie numero 7 del torneo, ha superato Yuki Bhambri per ritiro nel primo set con il punteggio di 4-1. Il giocatore indiano, attualmente classificato al numero 688 del mondo, aveva raggiunto il suo best ranking nel 2018, quando aveva raggiunto la posizione numero 83 nella classifica mondiale.

Passaro ora si prepara per affrontare uno tra Zhang (testa di serie numero 4) o Lazarov nel prossimo turno delle qualificazioni. Francesco spera di continuare il suo buon momento di forma e di ottenere un posto nel tabellone principale del torneo.

Anche Arnaldi ha avuto successo nella sua partita di qualificazione, superando l’ irlandese Simon Carr con un punteggio di 7-5 6-4. Carr, attualmente classificato al numero 740 del mondo, non è mai entrato nei primi 500 giocatori di tennis al mondo. Arnaldi è classificato al numero 110 del mondo e testa di serie numero 8 del torneo.

Nel turno decisivo delle qualificazioni, Arnaldi affronterà il vincente dell’incontro tra Marton Fucsovics (testa di serie numero 2) e Tomas Machac.

ATP 500 Dubai – 1 Turno Qualificazioni – hard

ATP Dubai Marton Fucsovics [2] Marton Fucsovics [2] 6 2 4 Tomas Machac Tomas Machac 4 6 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-3 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 1-5 → 2-5 T. Machac 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 T. Machac 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [2] Marton Fucsovicsvs Tomas Machac

2. [4] Zhizhen Zhang vs [WC] Alexandar Lazarov



ATP Dubai Zhizhen Zhang [4] Zhizhen Zhang [4] 0 1 Alexandar Lazarov • Alexandar Lazarov 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Lazarov 1-1 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Lazarov 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Quentin Halys vs Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

ATP Dubai Simon Carr Simon Carr 5 4 Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Carr 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Carr 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Carr 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 S. Carr 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Carr 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Carr 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Carr 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 S. Carr 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Carr 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Carr 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Carr 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Simon Carrvs [8] Matteo Arnaldi

2. Pavel Kotov vs [6] Roman Safiullin



ATP Dubai Pavel Kotov Pavel Kotov 15 3 Roman Safiullin [6] • Roman Safiullin [6] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Safiullin 0-15 3-3 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [7] Francesco Passaro



ATP Dubai Yuki Bhambri • Yuki Bhambri 0 1 Francesco Passaro [7] Francesco Passaro [7] 0 4 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Bhambri 1-4 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Passaro 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Ilya Ivashka vs Alexander Shevchenko



ATP Dubai Ilya Ivashka [3] Ilya Ivashka [3] 0 6 5 Alexander Shevchenko • Alexander Shevchenko 30 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Shevchenko 15-0 30-0 5-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Kareem Al Allaf vs [5] Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare