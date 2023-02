Circuito Challenger Giulio Zeppieri in finale a Cherbourg. Caruso fermato in semifinale a Manama

Giulio Zeppieri si è qualificato per la finale del torneo Challenger ATP “Challenger Cherbourg La Manche” nel nord della Francia. Il torneo, dotato di un montepremi di 73mila euro, si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor della cittadina francese.

In semifinale, Zeppieri ha sconfitto il britannico Jan Choinski, numero 252 del ranking ATP, in tre set. Domani, il tennista italiano affronterà in finale il vincitore della sfida tra Escoffier e Droguet.



ATP Cherbourg Giulio Zeppieri [6] Giulio Zeppieri [6] 6 3 6 Jan Choinski Jan Choinski 4 6 3 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Choinski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Intanto, si è conclusa l’avventura di Salvatore Caruso nel Challenger di Manama, in Bahrein. L’azzurro è stato sconfitto per 7-5, 6-2 dal giordano Abedallah Shelbayh, numero 399 del ranking ATP.

Il primo set è stato molto combattuto, con un primo game interminabile che ha durato oltre 10 minuti e 14 punti. Dopo aver commesso due doppi falli consecutivi, Shelbayh ha subito il break da parte di Caruso ma l’azzurro si è fatto riprendere sul 2 pari. Nel settimo game, Caruso è riuscito a prendere un altro break e a salire 4-3, ma ancora una volta ha perso il vantaggio. Sul punteggio di 5-6, Caruso è andato sotto e ha ceduto il set all’avversario.

Nel secondo set, Caruso ha tenuto il passo di Shelbayh solo nei primi tre game, prima di mollare la presa e perdere il match dopo un’ora e 41 minuti di gioco.