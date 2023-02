Nel torneo challenger di Chennai subito eliminati Luca Nardi e Francesco Maestrelli. Nardi spreca due palle set nel secondo parziale

Sfortunato inizio per i tennisti italiani al Chennai Open in India, con Francesco Maestrelli e Luca Nardi che hanno subito sconfitte al primo turno sui campi in cemento del torneo indiano.

Francesco Maestrelli, era la testa di serie numero 6 e 179esimo nella classifica ATP, e Luca Nardi, testa di serie numero 5 e 164esimo nel ranking mondiale. Maestrelli ha esordito contro l’australiano Dane Sweeny, attualmente al numero 254 nella classifica ATP, ma ha perso per 6-3, 6-4. Nardi invece ha sfidato il qualificato ceco Petr Nouza, attualmente al 630º posto del ranking mondiale, ma è stato sconfitto per 6-4, 7-5, nonostante abbia avuto un vantaggio di 5-2 e due palle set nel secondo parziale.

Non c’erano precedenti tra i quattro giocatori.

Le prime due teste di serie del torneo sono Chun Hsin Tseng, tennista taiwanese al numero 108 del ranking mondiale, e James Duckworth, australiano al numero 137. Tra i partecipanti anche la wild card di Leo Borg, figlio del grande Bjorn, ma lo svedese è stato eliminato al primo turno dal serbo Hamad Medjedovic.

Challenger Chennai – Hard

1T Maestrelli – Sweeny (0-0) ore 05:30



ATP Chennai Francesco Maestrelli [6] Francesco Maestrelli [6] 3 4 Dane Sweeny Dane Sweeny 6 6 Vincitore: Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Sweeny 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 F. Maestrelli 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1T Nardi – Nouza (0-0) 3 incontro dalle ore 05:30