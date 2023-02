Challenger Cherbourg: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Ritorna in campo Giulio Zeppieri

Challenger Cherbourg – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Pospisil, Vasek vs (Alt) Moraing, Mats

Bellier, Antoine vs Celikbilek, Altug

Gakhov, Ivan vs (Alt) Geerts, Michael

Poljicak, Mili vs (6) Zeppieri, Giulio

(4) Grenier, Hugo vs Qualifier

Choinski, Jan vs Qualifier

Qualifier vs Debru, Gabriel

(WC) De Schepper, Kenny vs (8) Ritschard, Alexander

(7) Lokoli, Laurent vs Escoffier, Antoine

Furness, Evan vs Gojowczyk, Peter

Zuk, Kacper vs Qualifier

(WC) Added, Dan vs (3) Van Assche, Luca

(5) Blancaneaux, Geoffrey vs (Alt) Collignon, Raphael

(WC) Chidekh, Clement vs Qualifier

(Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs De Loore, Joris

Qualifier vs (2) Millman, John

(1) Onclin, Gauthiervs Broom, Charlesvs (12) Martineau, Matteo

(2/Alt) Martin Tiffon, Pol vs (Alt) Friberg, Karl

(WC) Ghibaudo, Antoine vs (8) Weis, Alexander

(3/Alt) Vatutin, Alexey vs (Alt) Jaziri, Malek

Bourgue, Mathias vs (11) Parker, Stuart

(4/Alt) Droguet, Titouan vs Briand, Jurgen

Mensik, Jakub vs (9) Hoang, Antoine

(5) Zhukayev, Beibit vs (WC) Beauge, Maxence

(WC) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (7) Yevseyev, Denis

(6) Donskoy, Evgeny vs (Alt) Poullain, Lucas

(WC) Tatlot, Johan vs (10/Alt) Fomin, Sergey

Jean Jaurés – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3/Alt] Alexey Vatutin vs [Alt] Malek Jaziri

2. Mathias Bourgue vs [11] Stuart Parker

3. Jakub Mensik vs [9] Antoine Hoang

4. [4/Alt] Titouan Droguet vs Jurgen Briand

5. Gianmarco Ferrari vs [12] Matteo Martineau

6. [1] Gauthier Onclin vs Charles Broom

Tourlaville – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Evgeny Donskoy vs [Alt] Lucas Poullain

2. [WC] Johan Tatlot vs [10/Alt] Sergey Fomin

3. [WC] Constantin Bittoun Kouzmine vs [7] Denis Yevseyev

4. [5] Beibit Zhukayev vs [WC] Maxence Beauge

5. [WC] Antoine Ghibaudo vs [8] Alexander Weis

6. [2/Alt] Pol Martin Tiffon vs [Alt] Karl Friberg