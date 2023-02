Djokovic ha chiesto il permesso di entrare negli USA per Indian Wells e Miami presentando un’esenzione all’obbligo del vaccino anti-covid

Il tempo sta per scadere, ma Novak Djokovic cerca di partecipare alla cosiddetta “Sunshine Double” di Indian Wells e Miami presentando un’esenzione all’obbligo di vaccinazione anti-covid, requisito al momento necessario (e lo sarà fino all’11 maggio) per entrare negli USA. L’ha affermato il fratello Djordie al media serbo Tanjung. “È qualcosa che purtroppo non è nelle nostre mani”, ha detto il fratello minore del campionissimo.

“Novak deve ottenere un permesso speciale, considerando che gli USA non consentono ancora l’ingresso a persone non vaccinate, il che è semplicemente incredibile perché tutto il mondo è aperto e gli eventi sportivi in tutto il mondo si svolgono con atleti vaccinati e non. Novak ha presentato tutta la documentazione necessaria e una richiesta ufficiale. I direttori dei tornei di Indian Wells e Miami hanno pubblicamente affermato che la presenza di Novak in quei tornei è importante e che vogliono che venga”, continua Djordje Djokovic.

“Mancano solo pochi giorni prima che venga presa una decisione e quello che ci resta da fare è sperare in un esito positivo”, ha concluso.

Restando fermo nella sua posizione contraria alla vaccinazione anti-covid, Djokovic nel 2022 ha saltato tutti i tornei in Nord America. Sembra sicura la sua prossima partecipazione all’US Open 2023, visto che l’amministrazione Biden non sembra intenzionata a prolungare oltre l’11 maggio il requisito del vaccino anti-covid per entrare negli USA.

