ATP 250 Montpellier: Il programma delle Semifinali. Domani la sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils

La semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier di domani metterà in campo Jannik Sinner n.17 del mondo, contro il giovane e talentuoso tennista francese, Arthur Fils. Questa è la prima volta che Fils raggiunge le semifinali in un torneo del circuito ATP e sarà una sfida emozionante per lui. Sinner, d’altra parte, è considerato il favorito per questo incontro data la sua esperienza e il suo gioco solido. Entrambi i giocatori hanno mostrato una forma eccellente durante il torneo, quindi questa partita promette di essere un duello di un certo spessore.

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Sander Arends / David Pel vs [WC] Maxime Cressy / Albano Olivetti

2. [WC] Arthur Fils vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 15:00)

3. [1] Holger Rune OR Gregoire Barrere vs [3] Borna Coric OR Maxime Cressy (non prima ore: 16:30)