Fils continua la sua corsa senza ostacoli ed è diventato il più giovane tennista francese a raggiungere le semifinali di un torneo ATP dal lontano 2004

Arthur Fils, giovane di 18 anni che attualmente occupa la posizione n. 163 nella classifica ATP dopo aver vinto il Challenger di Oeiras 2, sta vivendo un inizio di stagione straordinario e si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Montpellier, in Francia. Questa performance lo rende il più giovane tennista francese ad arrivare nei primi 4 di un torneo del circuito principale dai tempi di Richard Gasquet nel 2004, ovvero 19 anni fa.

Il giovane francese, che possiede un talento e un potenziale tennistico così spiccati da far sembrare che abbia molti più anni dei suoi 18, sia dentro che fuori dal campo, ha superato il connazionale Quentin Halys, che si trova alla posizione n. 70 nella classifica ATP e stava vivendo un ottimo inizio di stagione, con il risultato di 7-6(3) 6-3 in un incontro che è durato 1 ora e 23 minuti.

Domani sfiderà in semifinale il nostro Jannik Sinner.