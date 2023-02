WTA 250 Linz: Il Tabellone Principale. Giorgi e Bronzetti al via

WTA 250 Linz – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Maria Sakkari vs Nuria Parrizas Diaz

Qualifier vs Anna Blinkova

Madison Brengle vs (WC) Julia Grabher

Tamara Korpatsch vs (5) Donna Vekic

(3) Irina-Camelia Begu vs Katerina Siniakova

Camila Giorgi vs Jaqueline Cristian

Linda Noskova vs Alison Van Uytvanck

Qualifier vs (6) Petra Martic

(8) Anastasia Potapova vs Lucia Bronzetti

Jule Niemeier vs (WC) Sofia Kenin

Qualifier vs Qualifier

Alycia Parks vs (4) Anhelina Kalinina

(7) Bernarda Pera vs Patricia Maria Tig

Danka Kovinic vs (WC) Eva Lys

Marketa Vondrousova vs Qualifier

Qualifier vs (2) Ekaterina Alexandrova