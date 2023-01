Victoria Azarenka scopre di somigliare a Ruud ad un videogioco

Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo, ha reagito con sorpresa a una grafica di un gioco di tennis (dal titolo Match Point uscito nel Luglio 2022) dove pensa di essere troppo simile a Casper Ruud. “Questo è terribile”, ha scherzato la bielorussa 34 anni, che la settimana scorsa ha brillato verso le semifinali dell’Australian Open.

Ruud stesso ha scherzato sulla situazione, ammettendo che un giocatore con il miglior colpo il rovescio invece che il diritto non potrebbe mai essere lui.

This is terrible 😩 also why do I look like Casper Rude? https://t.co/xo6szuZmAg

