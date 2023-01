Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale maschile e femminile. Sei azzurri al via

Australian Open Juniores – Tabellone Principale maschile

(1) K. Feldbausch vs (WC) T. Gadecki

M. Dodig vs (Q) G. Zgola

K. Kang vs J. Hrazdil

L. Jones vs (13) D. Panarin

(11) Y. Zhou vs (Q) F. Virgili Berini

(WC) J. Zhang vs M. Dhamne

S. Eriksson vs H. Roh

K. Rice vs (8) C. Williams

(3) A. Blockx vs F. Bondioli

M. Kriznik vs A. Karahan

Z. Ludoski vs (WC) Z. Viiala

K. Bigun vs (15) A. Dzhenev

(10) J. Fonseca vs A. Shah

(WC) H. Winter vs V. Kalina

V. Iakubenko vs T. Pires

D. Fix vs (6) R. Sakamoto

(5) M. Coman vs (Q) L. Carboni

C. Camus vs T. Berkieta

(Q) R. Tiukaev vs (Q) R. Hattori

(WC) N. Oliveira vs (9) M. Mrva

(14) K. Edengren vs P. Schoen

(WC) P. Marinkov vs J. Schwaerzler

Y. Nandal vs A. Frusina

(Q) B. Loh vs (4) A. Gea

(7) H. Matsuoka vs L. Tien

B. Djuric vs F. Cina

W. Chang vs J. Filip

(Q) A. Zimnokh vs (12) H. Jones

(16) A. Forger vs M. Bigun

O. Ojakaar vs (WC) M. Schoeman

(Q) T. Zhang vs E. DEMANET

(WC) Y. Tomida vs (2) I. Radulov

Australian Open Juniores – Tabellone Principale femminile

(1) S. Saito vs (WC) S. Webb

S. Zhiyenbayeva vs A. Smejkalova

A. Murthy vs D. Suvirdjonkova

M. Ercan vs (15) R. Jamrichova

(10) L. Udvardy vs R. Dencheva

T. Evans vs L. Taylor

W. Sonobe vs S. Ahlawat

M. El Allami vs (7) M. Andreeva

(4) N. Daubnerova vs E. Seidel

(WC) S. Tsujioka vs (Q) L. Morreale

N. XU vs (WC) L. Fairclough

Y. Konstantinova vs (13) R. Stoiber

(11) E. Koike vs A. Grechkina

(Q) M. Ciubotaru vs (WC) A. Subasic

A. Krug vs (Q) V. Yang

W. Ewald vs (5) L. Moyano

(8) N. Vargova vs (Q) K. Sidorova

M. Jessup vs C. Mester

(Q) O. Choi vs (WC) G. Gregg

A. Guichard vs (12) S. Ishii

(14) Y. Bartashevich vs T. Andrade Sabando

A. Bowers vs (WC) Z. Larke

E. Milic vs F. Urgesi

A. Ibragimova vs (3) E. McDonald

(6) M. Crossley vs (Q) R. Munk Mortensen

M. Rowinska vs T. Rabman

(Q) F. Pace vs C. Kuhl

(WC) A. Nayar vs (9) A. Korneeva

(16) H. Kinoshita vs I. Balus

(LL) E. Yaneva vs (Q) E. Daniels

(WC) C. Xavier Laydner vs E. Jones

A. Anazagasty-Pursoo vs (2) T. Valentova