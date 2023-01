Murray: “Match incredibile, ho un grande cuore” e scherza con Fitzgerald (Video)

Andy Murray nella breve intervista a caldo subito dopo la conclusione dell’incredibile maratona e rimonta si dice sorpreso e felice per esser riuscito a vincere un match che pareva perso.

“È incredibile, non so come sono riuscito a ribaltare questo match. Thanasi ha servito in modo incredibile, il suo diritto è potente… Ho iniziato a giocare sempre meglio con il match che avanzava”.

E, nonostante la fatica e l’ora tardissima, Andy ha anche la forza per scherzare con l’intervistatore Fitzgerald.

“Ho un grande cuore”, afferma Andy.

“Beh, tu hai tutto grande, credo…” Fitzgerald

“Non sono sicuro che mia moglie sia d’accordo…” Murray.

Murray: “Tengo un gran corazón”. Fitzgerald: “Me parece que tienes todo grande”. Murray: “Quizá mi esposa esté en desacuerdo” pic.twitter.com/mxqJld6Oll — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 19, 2023



Un sense of humor che apprezziamo ancor più e che ha sempre contraddistinto la sua carriera e il suo mitico profilo twitter.

Continua Andy, con una considerazione sul suo modo di essere.

“Ho sempre amato la competizione, mostrato il mio cuore e le mie emozioni quando gioco. Sono stato criticato molto in questi anni, ma è quello che sono”.

Complimenti ad Andy per questa nuova perla di agonismo, grinta e spettacolo in campo.