WTA 250 Hobart: Elisabetta Cocciaretto in semifinale dopo aver annullato due match point (Video)

Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali del torneo WTA 250 di Hobart.

Nella notte italiana la 21enne di Fermo, n.69 WTA, ha sconfitto in rimonta per 57 76(8) 64, dopo una battaglia di oltre due ore e tre quarti, la statunitense Bernarda Pera, n.44 del ranking e sesta favorita del seeding, alla quale ha annullato due match-point nel tie-break del secondo set.

Per Elisabetta profumo do “best ranking”: virtualmente è n.58.

In semifinale sfiderà Sofia Kenin.

WTA 250 Hobart (Australia) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 02:00

(6) Bernarda Pera vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 02:00



WTA Hobart Bernarda Pera [6] Bernarda Pera [6] 7 6 4 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 5 7 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2

(5) Anhelina Kalinina vs Sofia Kenin



WTA Hobart Anhelina Kalinina [5] Anhelina Kalinina [5] 6 3 1 Sofia Kenin Sofia Kenin 4 6 6 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 1-5 → 1-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Sofia Kenin 15-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1

(1) Kirsten Flipkens / (1) Laura Siegemund vs Olivia Gadecki / Talia Gibson



WTA Hobart Kirsten Flipkens / Laura Siegemund [1] Kirsten Flipkens / Laura Siegemund [1] 6 6 Olivia Gadecki / Talia Gibson Olivia Gadecki / Talia Gibson 2 1 Vincitore: Flipkens / Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Olivia Gadecki / Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Olivia Gadecki / Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Olivia Gadecki / Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Olivia Gadecki / Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Olivia Gadecki / Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Olivia Gadecki / Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1

Anna Blinkova vs Putintseva (8) Non prima 08:30



WTA Hobart Anna Blinkova Anna Blinkova 0 6 3 Yulia Putintseva [8] • Yulia Putintseva [8] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Yulia Putintseva 3-0 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Blinkova 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1

Lauren Davis vs Wang



Il match deve ancora iniziare