Emma Raducanu è a Melbourne dopo l’infortunio subito ad Auckland (Video)

Emma Raducanu è già a Melbourne Park per prepararsi all’Australian Open, ma la partecipazione della giovane britannica è in dubbio. La campionessa degli US Open 2021 ha subito un infortunio che le ha fatto abbandonare il torneo di Auckland in lacrime, e dalle immagini di una sessione di allenamento in Australia è possibile capire quanto sia limitata negli spostamenti.

La numero 75 del ranking WTA ha una mobilità fortemente ridotta e resta da vedere se sarà abbastanza in forma per giocare lunedì prossimo. Raducanu rimane ancora iscritta.