Venus Williams si infortuna ad Auckland ed è costretta a ritirarsi dagli Australian Open

C’è un’altra “vittima” dei campi indoor del torneo di Auckland. È Venus Williams, veterana 42enne molto critica per le condizioni in cui si è conclusa la sua sconfitta con Lin Zhu, si è ritirata dagli Australian Open a causa di un infortunio subito in Nuova Zelanda, come rivelato dallo stesso Grande Slam australiano.

Venus, attualmente fuori dalle top 1000, aveva ricevuto una wild card – che ora è passata a Kim Birrell – per giocare gli Australian Open per la 22ª volta in carriera, ma subisce così un’altra battuta d’arresto in questa fase della sua carriera. Quando sembrava che stesse riprendendo il ritmo e alcune buone sensazioni, affronta un altro stop, rimanendo in attesa di sapere quando tornerà a gareggiare.