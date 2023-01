Australian Open: Dal 16 gennaio diretta integrale su Warner Bros. Discovery

Discovery+ ed Eurosport trasmetteranno in esclusiva italiana uno degli Australian Open più attesi nella storia del tennis con una nuova generazione di campioni, come il vincitore dello US Open e nuovo numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, il giovane eroe di Coppa Davis Felix Auger Aliassime e Casper Ruud già due volte finalista Slam, pronti a sfidare gli immensi Novak Djokovic e Rafael Nadal nel primo Slam del 2023.

Da lunedì 16 gennaio con il primo order of play alle finali femminile e maschile di sabato 28 e domenica 29 gennaio, discovery+ trasmetterà l’Australian Open in diretta integrale con oltre 250 ore di tennis LIVE dai campi di Melbourne Park.

Su Eurosport 1 in diretta ogni giorno dall’1:00 e in sessione serale alle 9:00 i migliori match in programma, mentre Eurosport 2 avrà una regia dedicata alle partite degli italiani per tifare Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego, Fognini; Trevisan, Bronzetti, Paolini, Cocciaretto, Giorgi e tutti i tennisti nostrani che entreranno in tabellone dalle Qualificazioni LIVE su Eurosport e discovery+ da lunedì 9 gennaio: giorno d’inizio del torneo ATP 250 di Adelaide 2 in diretta su Eurosport dalle 10:00 di lunedì 9, con Nick Kyrgios e gli italiani Musetti e Sonego in entry list, fino alla finale di sabato 14 gennaio alle 8:30 su Eurosport 1 e discovery+.

Con Barbara Schett e Laura Robson inviate a Melbourne Park e le analisi di Mats Wilander e Tim Henman in compagnia di Alizé Lim nello studio Cube di Londra, che consentirà d’intervistare i migliori tennisti del torneo in realtà aumentata, a loro s’affiancheranno John McEnroe, Alex Corretja, Justine Henin, Boris Becker e dall’Italia Roberta Vinci per la solita ed esclusiva copertura editoriale di altissimo livello a cura di Warner Bros. Discovery.

Il numero 3 del ranking mondiale Casper Ruud sarà inoltre protagonista della rubrica Ruud Talk dietro le quinte del primo Slam dell’anno, mentre la nuova recluta Laura Robson esplorerà la sua città nativa in The Melbournian, una serie in otto episodi trasmessa durante il torneo e on demand su tutte le piattaforme.

La campagna promo dell’Australian Open 2023 su Warner Bros. Discovery è stata scritta di pugno da John McEnroe: A Love Letter dedicata al tennis e i suoi campioni e già in onda su tutte le piattaforme:

Il tennis è meraviglioso: è una danza e una lotta fra gladiatori

Quando sei in campo non puoi più nasconderti: non si pareggia, non ci sono sostituzioni.

Ci vogliono carisma, potenza ed eleganza: è un gioco folle ed esilarante.

E sarà una stagione apertissima! Il gioco che amiamo è tornato, è tempo di Australian Open.