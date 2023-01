United Cup: Ancora una sconfitta per Rafael Nadal. De Minaur mette a segno la vittoria più importante in carriera (Video)

Era una partita che non avrebbe cambiato nulla nella United Cup, ma Rafael Nadal ha dimostrato fin dal primo secondo di voler concludere la sua partecipazione all’evento con una vittoria. Ma anche Alex de Minaur. La verità è che l’australiano ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera – solo la seconda contro un giocatore top five in 20 tentativi – mettendo a segno una rimonta straordinaria.

Demon si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5 dopo due ore, in un duello che ha avuto una storia simile a quella di Rafa contro Cameron Norrie. Il trentaseienne spagnolo ha disputato un ottimo primo set, soprattutto dal momento in cui si è trovato in svantaggio per 3-2, ma ha subito un brusco calo di rendimento nel secondo set, in cui ha perso tutti i game pari.

Il terzo set si è trasformato in una vera e propria battaglia, con De Minaur che ha resistito al limite, approfittando di un pessimo game di servizio di Rafa quando era sotto 5-5 e poi chiudendo. Così, Nadal esce con due sconfitte dalla United Cup, l’unico torneo che aveva in programma prima di difendere il suo titolo agli Australian Open.