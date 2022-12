United Cup: Italia e Brasile sono sull’1 pari al termine della prima giornata. Vince Musetti. Sconfitta netta per Trevisan (Video delle partite)

Italia e Brasile sono sull’1-1 nella sfida di “United Cup”. La squadra azzurra, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane. Con una prestazione tutto sommato convincente Lorenzo Musetti, n.23 ATP, si è imposto 63 64 su Felipe Meligeni Alves, n.166 ATP nel secondo e ultimo incontro di giornata.

Nel primo set l’azzurro ha avuto bisogno di strappare la battuta per due volte al 24enne di Campinas (quarto e sesto gioco) dopo aver a sua volta ceduto il servizio (quinto gioco). L’azzurro è partito con un break nella seconda frazione difendendo il vantaggio fino al 3-1 ma poi ha subìto il ritorno di Meligeni che lo ha riagganciato (contro-break nel sesto game) e superato (4-3). Nell’ottavo gioco, però, con una micidiale risposta di rovescio incrociata Musetti si è procurato una palla-break ed ha poi incassato il break su un diritto incrociato abbondantemente fuori del brasiliano (5-4). E poco dopo con una seconda centrale sulla riga ha siglato la vittoria.

ATP United Cup Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 6 6 Felipe Meligeni Alves [11] Felipe Meligeni Alves [11] 3 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

In precedenza nella notte italiana Martina Trevisan, n.27 WTA, aveva perso in maniera netta per 62 60 contro Beatriz Haddad Maia, n.15 WTA.

ATP United Cup Martina Trevisan [5] Martina Trevisan [5] 2 0 Beatriz Haddad Maia [11] Beatriz Haddad Maia [11] 6 6 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-5 → 0-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Venerdì 30 sono in programma gli altri tre match. Matteo Berrettini, n.16 ATP, deve vedersela con Thiago Monteiro, n.71 ATP. Lucia Bronzetti, n.54 WTA, trova dall’altra parte della rete Laura Pigossi, n.118 WTA. In chiusura il doppio misto.