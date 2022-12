Chi sono i primi 10 al mondo dopo la pandemia? C’è un chiaro Leader

Sono accadute molte cose da quando il circuito si è fermato per mezzo anno a causa della pandemia del 2020. Ma chi sono i migliori giocatori del mondo da allora? Sommando tutti i punti da quel momento non ci sono dubbi: è Novak Djokovic! Il 35enne serbo supera in questa classifica il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, che chiudono il podio. Rafael Nadal è quinto, mentre Alcaraz, che non era nemmeno nella top 100 fino alla metà del 2021, è ora ottavo!

Matteo Berrettini chiude la top ten post covid.

1) Djokovic 18480

2) Medvedev 15680

3) Tsitsipas 13125

4) Zverev 12645

5) Nadal 11945

6) Rublev 11005

7) Ruud 10245

8) Alcaraz 8701

9) Auger 7455

10) Berrettini 7015