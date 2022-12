Ecco i cinque incontri migliori della stagione negli Slam secondo l’ATP: Alcaraz vs Sinner agli Us Open al primo posto (Video)

La stagione 2022 ci ha offerto una serie di grandi incontri sia nei tornei ATP che negli eventi del Grande Slam. Il circuito ATP ha pubblicato questo fine settimana la lista dei cinque migliori incontri nei quattro tornei principali. Ben due gli incontri con gli azzurri in campo: Berrettini vs Alcaraz e Sinner vs Alcaraz il migliore secondo l’ATP.

5° posto: Quarto di finale del Roland Garros – Marin Cilic contro Andrey Rublev 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(10-2)



4° posto: semifinali del Roland Garros – Rafael Nadal contro Alexander Zverev, 7-6(8), 6-6



3° posto: terzo turno degli Australian Open – Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(10-5)



2° posto: finale degli Australian Open – Rafael Nadal contro Daniil Medvedev 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5



1° posto: quarti di finale degli US Open – Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3