Rajeev Ram è il numero tre del mondo in doppio ma è stato ignorato dal capitano di Davis degli Usa

Rajeev Ram, numero tre del mondo in doppio e recente campione alle ATP Finals insieme al suo partner abituale Joe Salisbury, è stato sorpreso dalla mancata convocazioni per le finals di Coppa Davis, dopo aver partecipato a tutte le qualificazioni da quando Mardy Fish è diventato capitano nel 2019. Ram ha criticato apertamente Fish e l’ex giocatore si è giustificato questa settimana in un’intervista a “Tennis Podcast”.

“Ram è un grande amico e sono stato l’unico selezionatore a convocarlo per la Davis. Questa volta ho deciso di far giocare un’altra coppia in doppio, mettendo Jack Sock insieme a uno degli altri tennisti. Rajeev è un grande giocatore e conto ancora su di lui, ma queste non sono decisioni facili da prendere”, ha dichiarato Fish.

Il capitano americano ha scelto di portare a Malaga solo quattro giocatori: Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Jack Sock. In altre parole, ha preferito non prendere un quinto giocatore piuttosto che avere Rajeev Ram in squadra cosa davvero strana.