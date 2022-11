Sergiy Stakhovsky parla della sua nuova vita in guerra: “La guerra è dolore”

Sergiy Stakhovsky era presente alla serata di gala delle ATP Finals per salutare i giocatori che si sono ufficialmente ritirati in questa stagione, ma indossava la sua uniforme da guerra.

L’ucraino è arrivato a Torino via Budapest, dove sono rifugiati la moglie e i tre figli: “Giovedì torno in guerra. È tutto surreale, ma ci si abitua. La guerra è dolore, angoscia, è un padre che seppellisce il figlio, una madre che lascia la figlia nelle mani di sconosciuti per salvarla. Essere testimoni di tutto questo ti cambia inevitabilmente. La paura alla fine si controlla, nel mio caso è passata. Il dolore, invece, te lo porti dentro e non ti lascia mai”, ha dichiarato Stakhovsky al Corriere della Sera.