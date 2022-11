ATP Finals: ultima chiamata per Nadal, strada in salita con Auger-Aliassime (con il programma di domani)

Rafael Nadal va a caccia del riscatto nel secondo match delle ATP Finals, dove dovrà vendicare la sconfitta all’esordio con Fritz. Nel match di martedì il maiorchino è contrapposto a Felix Auger-Aliassime, reduce da un finale di stagione di alto livello e favorito anche nella sfida con il pluricampione Slam. I betting analyst vedono infatti il canadese avanti per il successo a 1,65, mentre il suo avversario insegue a 2,20. Auger-Aliassime avanti anche per la conquista del primo set a 1,65, contro Nadal a 2,10 mentre per il risultato esatto, lo 0-2 in favore del canadese prevale a 2,50, mentre il 2-0 per Nadal si gioca a 3,60.

Nell’altro incontro del martedì si affrontano Casper Ruud e Taylor Fritz: come riporta agipronews, lo statunitense, vincente su Nadal nell’esordio di domenica, vede il bis a 1,70, contro il suo avversario a 2.10. Per quanto riguarda il primo set, il classe 1997 è avanti a 1,72, mentre il norvegese è offerto a 2.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [1] Rafael Nadal vs [5] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 14:00)

3. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 18:30)

4. [3] Casper Ruud vs [8] Taylor Fritz (non prima ore: 21:00)