Challenger Helsinki: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md e Travaglia nelle quali

Challenger Helsinki – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Kotov, Pavel vs (Alt) Celikbilek, Altug

(Alt) Kuzmanov, Dimitar vs Gaston, Hugo

Qualifier vs Qualifier

Marterer, Maximilian vs (7) Ymer, Elias

(4) Gombos, Norbert vs Bellucci, Mattia

(Alt) Clarke, Jay vs (Alt) Andreev, Adrian

Brancaccio, Raul vs Laaksonen, Henri

Kopriva, Vit vs (8) Sels, Jelle

(5) Machac, Tomas vs Qualifier

(WC) Lofman, Aleksi vs (WC) Virtanen, Otto

Qualifier vs Shevchenko, Alexander

Bergs, Zizou vs (3) van Rijthoven, Tim

(6) Andujar, Pablo vs Hanfmann, Yannick

(WC) Saatela, Leevi vs Peniston, Ryan

Qualifier vs Ritschard, Alexander

Qualifier vs (2) Fucsovics, Marton

Challenger Helsinki – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Miedler, Lucas

(Alt) Erler, Alexander vs (11) Onclin, Gauthier

(2) Krutykh, Oleksii vs (WC) Biggs, Juho-Eric

(Alt) Schell, Niklas vs (12) Durasovic, Viktor

(3) Medjedovic, Hamad vs Kachmazov, Alibek

(WC) Vasa, Eero vs (8) Karlovskiy, Evgeny

(4) Fils, Arthur vs (Alt) Mpetshi Perricard, Giovanni

(WC) Martikainen, Otso vs (7) Collignon, Raphael

(5) Riedi, Leandro vs (WC) Lajal, Mark

Cazaux, Arthur vs (10) Blanchet, Ugo

(6) Sachko, Vitaliy vs Squire, Henri

Ajdukovic, Duje vs (9) Travaglia, Stefano

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Mikhail Kukushkin vs [Alt] Lucas Miedler

2. [WC] Eero Vasa vs [8] Evgeny Karlovskiy

3. Duje Ajdukovic vs [9] Stefano Travaglia

4. [WC] Otso Martikainen vs [7] Raphael Collignon

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alexander Erler vs [11] Gauthier Onclin

2. [5] Leandro Riedi vs [WC] Mark Lajal

3. [6] Vitaliy Sachko vs Henri Squire

4. [4] Arthur Fils vs [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard

Court 9 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Hamad Medjedovic vs Alibek Kachmazov

2. Arthur Cazaux vs [10] Ugo Blanchet

3. [2] Oleksii Krutykh vs [WC] Juho-Eric Biggs

4. [Alt] Niklas Schell vs [12] Viktor Durasovic