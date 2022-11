la Race to Turin definitiva. Rune entra in Top 10, quattro italiani in Top 50 Posta in arrivo. Fognini-Bolelli chiudono in doppio all’undicesimo posto

La vittoria di Holger Rune al Masters 1000 di Parigi-Bercy ha chiuso la Race to Turin, la classifica basata sui migliori risultati stagionali che ha determinato i qualificati per le Nitto ATP Finals. Il diciannovenne, primo capace di battere cinque Top 10 in uno stesso torneo (Finals a parte) da quando esiste il ranking computerizzato, è salito al numero 10 del mondo ed è anche diventato il primo danese in Top 10 nei Pepperstone ATP Rankings dal 1973 nonché il secondo teenager insieme a Carlos Alcaraz, il numero 1 del mondo che salterà per infortunio le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis. Un anno fa, i due si erano affrontati in finale alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: uno scontro dal sapore profetico per il loro futuro.

Non si vedevano due Under 20 tra i migliori 10 del mondo dal 14 maggio 2007, e i due erano gli allora diciannovenni Novak Djokovic e Andy Murray.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN FINALE

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.820 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.820

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 5.350

4. Casper Ruud (NOR) – 5.020

5. Daniil Medvedev (RUS) – 4.065

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.995

7. Andrey Rublev (RUS) – 3.530

8. Novak Djokovic (SRB) – 3.320

9. Taylor Fritz (USA) – 2.955

10. Holger Rune (DEN) – 2.911

11. Hubert Hurkacz (POL) – 2.905

12. Alexander Zverev (GER) – 2.700

13. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.495

14. Cameron Norrie (GBR) – 2.445

15. Jannik Sinner (ITA) – 2.410

16. Matteo Berrettini (ITA) – 2.385

17. Marin Cilic (CRO) – 2.105

18. Denis Shapovalov (CAN) – 2.075

19. Frances Tiafoe (USA) – 2000

20. Karen Khachanov (RUS) – 1.990

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno chiuso il 2022 all’undicesimo posto nei Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio: le prime otto sono qualificate per le Nitto ATP Finals.

In doppio c’è già una certezza. L’olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski sono sicuri di chiudere la stagione da numero 1 del mondo grazie al titolo vinto al Rolex Paris Masters, il settimo complessivo in stagione e il terzo in un Masters 1000.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS FINALE

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 7.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.890

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 5.255

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 4.165

5. Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA) – 3.700

6. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 3.600

7. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.560

8.Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 3.150

9. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 3.140

10. Kevin Krawietz (GER)/Andreas Mies (GER) – 2.910

11. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.760