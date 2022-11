Campionato Serie A1: quarta giornata, il TC Sinalunga vede i play off nel maschile. Nel femminile, Canottieri Casale e Tennis Beinasco ai play off

Si è giocata ieri la quarta giornata della Serie A1 maschile 2022. Gli appassionati possono seguire in tempo reale tutti gli incontri, mentre SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis, trasmette in diretta due sfide (tra campionato maschile e femminile).

Pareggio in trasferta per il Park Genova di Fabio Fognini, Gianluca Mager e Pablo Andujar, sempre al comando del Girone 1, che sui campi dello Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli non sono andati oltre il 3-3. Rinviata al 10 novembre, invece, la sfida tra il club adesso terzo in classifica, il CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, l’argentino Marco Trungelliti), finalista nella scorsa edizione, ed il neo promosso TC Prato, ancora a caccia del primo punto in campionato.

Rallenta la matricola CT Palermo (Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Albert Ramos Vinolas) che, dopo tre vittorie consecutive, trova un pareggio ma si mantiene comunque al comando in solitario nel Girone 2 ottenendo un 3-3 in trasferta contro il TC Pistoia di Matteo Viola e del tedesco Mats Hans Moraing, semifinalista nel 2021. Nell’altra sfida tornano alla vittoria i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino) che, reduci da due sconfitte consecutive, battono 4-2 il TC Genova 1893 superando al secondo posto il TC Pistoia.

Nel Girone 3 la matricola, i toscani del TC Sinalunga (Matteo Gigante, Luca Vanni), blindano virtualmente il primo posto imponendosi nettamente per 5-1 nella sfida casalinga con il TC Parioli Roma. A due giornate dalla fine della fase a gironi, il circolo di Siena ha 5 punti di vantaggio sul TC Crema di Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi, che ha pareggiato 3-3 in casa contro l’altra neo promossa Canottieri Casale.

Infine nel Girone 4 il Selva Alta Vigevano cade in casa sotto i colpi del TC Rungg Sudtirol di Federico Gaio, semifinalista nella scorsa edizione, che passa per 5-1. Già giocato lo scorso 26 ottobre, invece, l’altro match che ha visto lo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro e di Gian Marco Moroni, ora primo in classifica, sconfitto in casa per 4-2 dal TC Italia Forte dei Marmi di Walter Trusendi, Marco Furlanetto e dello spagnolo Inigo Cervantes.

Questi i risultati della 4ª giornata:

GIRONE 1

Sporting Club Sassuolo – Park Genova 3-3

Federico Bondioli (S) b. Pablo Andujar-Alba (G) 62 46 60

Gianluca Mager (G) b. Alessio Tramontin (S) 63 63

Fabio Fognini (G) b. Enrico Dalla Valle (S) 75 64

Luigi Sorrentino (G) b. Mattia Ricci (S) 62 75

Enrico Dalla Valle/Alessio Tramontin (S) b. Gianluca Mager/Fabio Fognini (G) 76(4) 63

Federico Bondioli/Giulio Mazzoli (S) b. Pablo Andujar-Alba/Luigi Sorrentino (G) 64 46 10-7

CT Vela – TC Prato (si gioca giovedì 10 novembre alle ore 10)

Classifica

8 (4) Park Tennis Club Genova

5 (4) Sporting Club Sassuolo

5 (3) CT Vela Messina

0 (3) TC Prato

GIRONE 2

TC Pistoia – CT Palermo 3-3

Salvatore Caruso (PA) b. Matteo Viola (PI) 36 64 76(2)

Leonardo Rossi (PI) b. Gabriele Giusto Piraino (PA) 64 64

Albert Ramos Vinolas (PA) b. Mats Hans Moraing (PI) 62 75

Lorenzo Vatteroni (PI) b. Omar Giacalone (PA) 62 26 75

Gabriele Giusto Piraino/Omar Giacalone (PA) b. Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (PI) 16 62 10-6

Matteo Viola/Mats Hans Moraing (PI) b. Albert Ramos Vinolas/Salvatore Caruso (PA) 62 63

New Tennis TDG – TC Genova 4-2

Lorenzo Giustino (T) b. Federico Garbero (G) 63 61

Adrian Menendez Maceiras (T) b. Mirko Lagasio (G) 57 62 62

Raul Brancaccio (T) b. Gianluca Cadenasso (G) 62 61

Francesco Picco (G) b. Raffaele Barba (T) 60 64

Gianluca Cadenasso/Francesco Picco (G) b. Lorenzo Giustino/Giovanni Cozzolino (T) 16 64 13-11

Adrian Menendez Maceiras/Raul Brancaccio (T) b. Mirko Lagasio/Federico Garbero (G) 61 61

Classifica

10 (4) CT Palermo

6 (4) New Tennis Torre del Greco

5 (4) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

2 (4) TC Genova 1893

GIRONE 3

TC Sinalunga – TC Parioli 5-1

Matteo Gigante (S) b. Pietro Rondoni (P) 61 76(1)

Marcello Serafini (S) b. Gabriele Vulpitta (P) 64 62

Joseph Kovalik (S) b. Giammarco Gandolfi (P) 60 63

Matteo Fago (P) b. Marco Miceli (S) 06 64 63

Joseph Kovalik/Matteo Gigante (S) b. Pietro Rondoni/Giammarco Gandolfi (P) 63 36 10-5

Daniele Bracciali/Marcello Serafini (S) b. Teo Masera/Gabriele Vulpitta (P) 61 63

TC Crema – Canottieri Casale 3-3

Samuel Vincent Ruggeri (CR) b. Gregorio Biondolillo (CA) 61 62

Alessio Demichelis (CA) b. Lorenzo Bresciani (CR) 57 63 75

Facundo Juarez (A) b. Andrea Arnaboldi (CR) 26 64 63

Adrian Ungur (CR) b. Marco Bella (CA) 62 76(5)

Facundo Juarez/Alessio Demichelis (CA) b. Andrea Arnaboldi/Lorenzo Bresciani (CR) 36 76(5) 10-5

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (CR) b. Marco Bella/Gregorio Biondolillo (CA) 64 67(6) 10-6

Classifica

10 (4) TC Sinalunga Siena

5 (4) TC Crema

4 (4) TC Parioli Roma

2 (4) Società Canottieri Casale Monferrato

GIRONE 4

Junior Perugia – TC Italia 2-4 (giocata il 26 ottobre)

Walter Trusendi (I) b. Gian Marco Moroni (P) 26 63 64

Inigo Cervantes (I) b. Tomas Gerini (P) 62 62

Francesco Passaro (P) b. Lorenzo Carboni (I) 60 60

Marco Furlanetto (I) b. Gilberto Casucci (P) 62 62

Matteo Marrai/Inigo Cervantes (I) b. Francesco Passaro/Gilberto Casucci 76(2) 62

Andrea Militi Ribaldi/Gian Marco Moroni (P) b. Marco Furlanetto/Lorenzo Carboni 62 64

Selva Alta – TC Rungg 1-5

Elmar Ejupovic (R) b. Roberto Marcora (S) 67(5) 63 76(5)

Maximilian Figl (R) b. Simone Camposeo (S) 62 61

Federico Gaio (R) b. Vit Kopriva (S) 62 64

Sebastian Krzysztof Brzezinski (R) b. Davide Dadda (S) 16 61 64

Vit Kopriva/Alessandro Bega (S) b. Sebastian Krzysztof Brzezinski/Horst Rieder (R) 63 61

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) b. Lorenzo Conti/Davide Dadda (S) 76(4) 61

Classifica

7 (4) Junior Perugia

4 (2) TC Italia Forte dei Marmi

4 (3) TC Rungg Sudtirol

1 (3) Selva Alta Vigevano

Si è giocata ieri la quinta giornata della Serie A1 femminile 2022.

Nella quinta e penultima giornata la Canottieri Casale di Sara Errani, Jessica Pieri e Lisa Pigato stacca il pass per le semifinali play-off e si conferma capolista del Girone 1 superando 3-1 la BAL Lumezzane, fanalino di coda e ancora a caccia dei primi punti. Vittoria con lo stesso risultato per il TC Parioli, che resta in scia delle piemontesi e allunga nello scontro diretto ai danni della matricola AT Verona.

Nel Girone 2 vittoria in trasferta per la capolista: il Tennis Beinasco di Giulia Gatto-Monticone e della romena Irina Maria Bara, dopo il ko casalingo di martedì con il TC Italia, ha ripreso la sua corsa battendo 3-1 il TC Genova che ha dovuto fare a meno però di Lucia Bronzetti, a Glasgow con la nazionale azzurra per le finali di BJK Cup (live su SuperTenniX). Il club torinese ha così ottenuto l’accesso ai play-off portandosi a tre punti di vantaggio sul TC Rungg Sudtirol, finalista nella passata edizione, che ha visto rinviato a venerdì 18 novembre la sfida contro il TC Italia di Forte dei Marmi (che ha Jasmine Paolini in Scozia con la nazionale azzurra).

Questi i risultati della 5ª giornata:

GIRONE 1

Canottieri Casale – BAL Lumezzane 3-1

Anastasia Kulikova (C) b. Ylena In-Albon (L) 76(5) 64

Anastasia Piangerelli (L) b. Lisa Pigato (C) 57 61 63

Deborah Chiesa (C) b. Rubina Marta De Ponti (L) 61 63

Lisa Pigato/Deborah Chiesa (C) b. Chiara Catini/Rubina Marta De Ponti (L) 64 64

TC Parioli – AT Verona 3-1

Tena Lukas (P) b. Valentini Grammatikopoulou (V) 75 76(3)

Mandy Minella (P) b. Angelica Raggi (V) 76(3) 62

Aurora Zantedeschi (V) b. Beatrice Lombardo (P) 63 36 62

Beatrice Lombardo/Tena Lukas (P) b. Valentini Grammatikopoulou/Aurora Zantedeschi (V) 64 36 10-7

Classifica

12 (5) Società Canottieri Casale Monferrato

10 (5) Tc Parioli Roma

7 (5) AT Verona Falconeri

0 (5) Bal Lumezzane (Brescia)

GIRONE 2

TC Genova – Tennis Beinasco 1-3

Reka-Luca Jani (B) b. Martina Caregaro (G) 46 76(9) 64

Giulia Laura Gatto Monticone (B) b. Denise Valente (G) 64 60

Alberta Brianti (G) b. Federica Rossi (B) 60 1-0 rit.

Giulia Laura Gatto Monticone/Giulia Pairone (B) b. Alberta Brianta/Denise Valente (G) 63 61

TC Italia – TC Rungg (si gioca il 18 novembre alle ore 10)

Classifica

12 (5) Tennis Beinasco (Torino)

9 (4) Tc Rungg Sudtirol

3 (5) Tc Genova 1893

3 (4) Tc Italia Forte dei Marmi