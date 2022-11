Challenger Knoxville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Knoxville – Tabellone Principale – hard

(1) Mmoh, Michael vs Qualifier

Blanch, Ulises vs Qualifier

Walton, Adam vs Svajda, Zachary

Sandgren, Tennys vs (5) Nava, Emilio

(3) Eubanks, Christopher vs Alvarez Varona, Nicolas

Qualifier vs (WC) Brymer, Gage

Jubb, Paul vs Escobedo, Ernesto

Gerch, Lucas vs (8) Shang, Juncheng

(6) Kovacevic, Aleksandar vs (Alt) Quinn, Ethan

Fanselow, Sebastian vs Qualifier

Qualifier vs Krueger, Mitchell

Smith, Keegan vs (4) Shelton, Ben

(7) Couacaud, Enzo vs Clark, Ezekiel

McHugh, Aidan vs Qualifier

Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Bicknell, Blaise

(WC) Damm, Martin vs (2) Kozlov, Stefan

(1) Kirchheimer, Strongvs Wallart, Enzo(WC) Maloney, Patrickvs (9) Bertran, Peter

(2) Holmgren, August vs (Alt) Arribage, Theo

(Alt) Bernard, Alexander vs (7) Ponwith, Nathan

(3) Hussey, Giles vs (Alt) Rogers, Andrew

Smith, Roy vs (12/PR) Kypson, Patrick

(4/WC) Kingsley, Cannon vs (Alt) Johnson, Luke

Pannu, Kiranpal vs (8) Vale, Duarte

(5) Young, Donald vs (WC) Adams, Harrison

March, Cayetano vs (10) McCormick, Tristan

(6) Bangoura, Sekou vs (Alt) Margaroli, Luca

(WC) Leote Prata, Martim vs (11) Montes-De La Torre, Inaki