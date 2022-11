Jelena Dokic: “Le violenze sulle ragazze vanno fermate. Fui presa a calci fino a restare incosciente quando avevo 16 anni”

Tra le tante reazioni al bruttissimo episodio di violenza su di una ragazza di 14 anni avvenuto pochi giorni fa in Serbia, una delle più toccanti e importanti è quella di Jelena Dokic. L’ex giovane promessa del tennis femminile, campionessa al Foro Italico e arrivata al n.4 del mondo, ha passato un’infanzia infernale per colpa degli abusi continui subiti dal padre Damir, uno dei personaggi peggiori visti nel mondo della racchetta in epoca recente (e finito per in carcere per vicende extra tennistiche).

Dopo aver visto quel drammatico video girato a Belgrado, con il padre che picchiava la figlia in campo, Jelena ha scritto un post su Instagram molto toccante, e quindi ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni al network australiano Channel 9.

“È stato disgustoso da vedere e ancora di più dopo averlo vissuto sulla mia pelle”, racconta Jelena. “Quando avevo solo 16 anni, una settimana prima di US Open, persi i sensi dopo esser stata presa a calci, e non è stata l’unica volta che è successo. Purtroppo, quello che succede a porte chiuse è anche peggio di quello che la gente riesce a vedere”.

Nell’intervista Dokic punta il dito contro le autorità del tennis, poiché sono passati anni da quando il padre abusava di lei, ma a suo dire troppo poco è stato fatto per proteggere le ragazzine, dar loro modo di poter denunciare in modo sicuro queste gravi situazioni e liberarsi così dagli “orchi” e violenze.

“Sembra che il padre e l’allenatore di questa ragazza di 14 anni avevano già colpito qualcuna in un’accademia di tennis qualche settimana fa. E ora picchia sua figlia in questo modo. Mi chiedo: perché sta succedendo questo? È già stato espulso da un paio di club ma può stare in altri e andare ai tornei perché il sistema è pessimo. Se lo hai già fatto e vieni bandito da un club o da un’accademia, non dovresti essere in grado di avvicinarti a un club di tennis” afferma Jelena.

Ecco il toccante post social scritto dalla ex giocatrice al video che ha immortalato la violenza a Belgrado.

“Mi sento male, ho vomitato e ho il cuore spezzato dopo aver visto questo video. Pensate che sia brutale? Lo è, ma è un giorno normale per molti di noi che hanno subito o subiscono abusi soprattutto da bambini. Colpirci, tirare l’orecchio, sputare in faccia, gettarci a terra, prenderci a pugni e calci. Solo un altro giorno per noi come tanti altri e questo include questa ragazza di 14 anni. Immaginate cosa succede a porte chiuse, è anche peggio. Questo è esattamente il motivo per cui ne ho parlato e ne ho scritto. Ho sempre detto che non sono stata la prima o l’ultima a passare attraverso questo schifo, ma la mia domanda ora è: le cose sono cambiate nel modo in cui il nostro sport e la nostra società affrontano questo?

Sono felice che questo mostro sia stato ripreso in video, ma le persone lo stanno guardando e non hanno fatto nulla fino a quando non ha iniziato a prenderla a calci in terra. Inoltre, i media devono fare di più. Parlare di questo di più. Il nostro sport e i giocatori, in particolare quelli che hanno un grande seguito, devono aumentare la consapevolezza su questo tema. E club, federazioni, organi di governo devono fare la loro parte ed è qui che ora devono farsi avanti. La domanda è se si sta facendo abbastanza, anche solo sensibilizzando su questo tema. Tutti i giornalisti in giro per il mondo e tutti voi sui vostri profili Twitter che amano storie e pettegolezzi, che ne dite di questo? Alcuni giocatori stanno giocando un Grande Slam o stanno uscendo insieme? Chi se ne frega di questa povera ragazza. Chi parlerà di lei e la proteggerà? Ve lo dico per esperienza personale: nessuno.

Spero solo che questa volta qualcuno possa aiutarla perché è spaventata e distrutta e sarà traumatizzata per sempre. Tutti, media, social media, giocatori, ex giocatori, giornalisti… per favore condividete questo, parlatene, postatelo, ripubblicatelo. È difficile da guardare? Sì, ma non dimenticate che la realtà di ciò che accade a porte chiuse è ancora più brutale. Perché non dimenticare che non tutti sopravvivono a questo e si perdono vite a causa di questo tipo di comportamento di cui non si parla abbastanza. Alcuni non sopravvivono, altri vengono uccisi e altri si tolgono la vita. Semplicemente non ne senti parlare. Quindi è ora di fare un po’ di baccano e parlarne”.