WTA Finals 2022 – Fort Worth: I risultati con il dettaglio del Day 3. Maria Sakkari già in semifinale. La Jabeur ancora in corsa (Video)

Ons Jabeur è ancora viva per la qualificazione alle semifinali delle WTA Finals! La tunisina, numero due del ranking mondiale, si è trovata tra l’incudine e il martello contro Jessica Pegula (3ª), ma si è svegliata in tempo per mettere a segno una vittoria decisiva, che non solo la mantiene pienamente in lotta per la qualificazione alle semifinali, ma l’ha anche aiutata a entrare nella storia: è la prima donna del suo Paese a vincere una partita al torneo di fine anno.

Jabeur ha trionfato per 1-6, 6-3, 6-3 in 1h41 in una partita in cui ci sono stati quattro break per parte. La differenza è che Pegula ne ha concentrati tre nel primo set, mentre la tunisina ha alzato il livello da quel momento in poi. In questo modo, Jabeur ha recuperato la sconfitta con Aryna Sabalenka, mentre l’americana ha aggiunto la seconda sconfitta in altrettanti incontri giocando in casa a Fort Worth.

Maria Sakkari, quinta classificata che è stata l’ultima giocatrice ad assicurarsi un posto alle WTA Finals, è diventata la prima tennista a qualificarsi per le semifinali a Fort Worth, dopo aver vinto il suo secondo incontro (in due set) nella fase a gironi dell’evento.

Dopo aver battuto Jessica Pegula nel primo match, la greca ha battuto anche la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-2, 6-4 qualificandosi anticipatamente alle semifinali prima dell’ultimo incontro. Sabalenka, che affronterà Pegula nell’ultima partita, può ancora avanzare ma dipenderà dal risultato del match tra Ons Jabeur e Sakkari.

WTA Finals – Fort Worth – 3° Giornata, cemento

(1) Barbora Krejcikova/ (1) Katerina Siniakovavs (6) Yifan Xu/ (6) Zhaoxuan Yang

(2) Ons Jabeur vs (3) Jessica Pegula Non prima 23:00



(5) Maria Sakkari vs (7) Aryna Sabalenka Non prima 01:00



(3) Coco Gauff / (3) Jessica Pegula vs (8) Desirae Krawczyk / (8) Demi Schuurs



GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek 1-0 – 2-0 – 12-5

(4) Coco Gauff 0-1 – 0-2 – 7-12

(6) Caroline Garcia 1-0 – 2-0 – 12-7

(8) Daria Kasatkina 0-1 – 0-2 – 5-12

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 1-1 – 3-3 – 30-29

(3) Jessica Pegula 0-2 – 1-4 – 24-27

(5) Maria Sakkari 2-0 – 4-0 – 26-18

(7) Aryna Sabalenka 1-1 – 2-3 – 23-29

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina