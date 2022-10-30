WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale. Shuai Zhang guida il seeding

30/10/2022 17:21 3 commenti
Shuai Zhang nella foto
Shuai Zhang nella foto

USA WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Shuai Zhang CHN vs Nao Hibino JPN
Katrina Scott USA vs Robin Anderson USA
Coco Vandeweghe USA vs Magdalena Frech POL
Ann Li USA vs (6) Varvara Gracheva RUS

(4) Yue Yuan CHN vs Anna-Lena Friedsam GER
Qualifier vs Sachia Vickery USA
Elizabeth Mandlik USA vs Gabriela Lee ROU
(WC) Eugenie Bouchard CAN vs (5) Camila Osorio COL

(8) Moyuka Uchijima JPN vs Ashlyn Krueger USA
Asia Muhammad USA vs (WC) Peyton Stearns USA
Qualifier vs Qualifier
Louisa Chirico USA vs (3) Lin Zhu CHN

(7) Catherine McNally USA vs Alycia Parks USA
Su Jeong Jang KOR vs Qualifier
(WC) Sofia Kenin USA vs (WC) Maria Mateas USA
Carol Zhao CAN vs (2/WC) Madison Brengle USA

3 commenti

Rafan96 30-10-2022 18:22

Brengle

S.Zhang

Osorio
Muhammad

Vandeweghe
Vickery
Zhu
McNally

 3
Replica | Quota | 0
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michele82 30-10-2022 18:12

BRENGLE

BOUCHARD

ZHANG
ZHU

GRACHEVA
YUAN
MUHAMMAD
MCNALLY

 2
Replica | Quota | 0
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verygabry 30-10-2022 17:56

Zhang

Kenin

Osorio
Zhu

Li
Friedsam
Uchijima
McNally

 1
Replica | Quota | 0
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