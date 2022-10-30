WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale. Shuai Zhang guida il seeding
WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1/WC) Shuai Zhang vs Nao Hibino
Katrina Scott vs Robin Anderson
Coco Vandeweghe vs Magdalena Frech
Ann Li vs (6) Varvara Gracheva
(4) Yue Yuan vs Anna-Lena Friedsam
Qualifier vs Sachia Vickery
Elizabeth Mandlik vs Gabriela Lee
(WC) Eugenie Bouchard vs (5) Camila Osorio
(8) Moyuka Uchijima vs Ashlyn Krueger
Asia Muhammad vs (WC) Peyton Stearns
Qualifier vs Qualifier
Louisa Chirico vs (3) Lin Zhu
(7) Catherine McNally vs Alycia Parks
Su Jeong Jang vs Qualifier
(WC) Sofia Kenin vs (WC) Maria Mateas
Carol Zhao vs (2/WC) Madison Brengle
3 commenti
Brengle
S.Zhang
Osorio
Muhammad
Vandeweghe
Vickery
Zhu
McNally
BRENGLE
BOUCHARD
ZHANG
ZHU
GRACHEVA
YUAN
MUHAMMAD
MCNALLY
Zhang
Kenin
Osorio
Zhu
Li
Friedsam
Uchijima
McNally