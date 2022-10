Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Sonego e Fognini al turno finale (con il programma di domani).

Il programma di domani

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Oscar Otte vs Bernabe Zapata Miralles

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Fils vs [8] Fabio Fognini

2. [2] Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor

3. [1] Emil Ruusuvuori OR [WC] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Ugo Humbert OR [11] Corentin Moutet

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Quentin Halys vs [13] Thiago Monteiro

2. Laslo Djere vs [10] Marc-Andrea Huesler

3. [7] Marcos Giron OR Jiri Lehecka vs [Alt] Mikael Ymer OR [14] Constant Lestienne

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Paris Pedro Cachin [5] Pedro Cachin [5] 6 3 Quentin Halys Quentin Halys 7 6 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Cachin 0-30 0-40 30-40 3-5 → 3-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Cachin 0-15 15-15 40-15 2-4 → 3-4 Q. Halys 15-0 2-3 → 2-4 P. Cachin 0-30 15-30 2-2 → 2-3 Q. Halys 30-15 40-40 2-1 → 2-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 Q. Halys 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 2*-0 3-1* 3*-3 3-4* 4*-6 5-6* 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 P. Cachin 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 5-5 → 5-6 P. Cachin 15-0 4-5 → 5-5 Q. Halys 30-0 30-15 40-30 3-3 P. Cachin 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 15-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Cachin 15-15 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-30 40-40 1-1 → 1-2 P. Cachin 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [5] Pedro Cachinvs Quentin Halys

2. [WC] Hugo Grenier vs [13] Thiago Monteiro



ATP Paris Hugo Grenier Hugo Grenier 6 2 6 Thiago Monteiro [13] Thiago Monteiro [13] 4 6 7 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* ace 1*-6 6-6 → 6-7 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 H. Grenier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Grenier 30-0 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-15 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 H. Grenier 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Monteiro 30-0 ace 2-5 → 2-6 H. Grenier 15-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Monteiro 30-0 30-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 H. Grenier 15-0 15-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 1-2 → 1-3 H. Grenier 0-15 0-40 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-30 30-30 A-40 1-0 → 1-1 H. Grenier 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 H. Grenier 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 15-30 15-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Grenier 40-0 3-3 → 4-3 T. Monteiro 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 H. Grenier 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-30 40-40 1-0 → 1-1 H. Grenier 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Oscar Otte vs Ilya Ivashka



ATP Paris Oscar Otte [4] Oscar Otte [4] 6 6 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 2 2 Vincitore: Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Ivashka 5-2 → 6-2 O. Otte 0-30 30-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Ivashka 15-0 40-15 4-1 → 4-2 O. Otte 3-1 → 4-1 I. Ivashka 40-15 3-0 → 3-1 O. Otte 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Ivashka 15-0 15-15 30-40 1-0 → 2-0 O. Otte 15-0 30-0 30-15 df 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 5-2 → 6-2 O. Otte 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 O. Otte 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Ivashka 30-30 2-1 → 3-1 O. Otte 0-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Ivashka 30-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Otte 30-15 0-0 → 1-0

2. Daniel Elahi Galan vs [8] Fabio Fognini



ATP Paris Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 3 6 Fabio Fognini [8] Fabio Fognini [8] 6 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Elahi Galan 30-15 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Elahi Galan 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-15 40-40 ace 4-4 → 4-5 D. Elahi Galan 15-0 30-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 3-3 → 3-4 D. Elahi Galan 30-15 df 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 2-2 → 2-3 D. Elahi Galan 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 ace 1-2 → 2-2 F. Fognini 30-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 15-0 40-30 40-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Elahi Galan 0-15 30-15 40-15 40-A df 3-5 → 3-6 F. Fognini 30-0 3-4 → 3-5 D. Elahi Galan 15-30 30-0 40-15 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-15 2-3 → 2-4 D. Elahi Galan 40-15 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Elahi Galan 15-0 30-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 A-40 0-1 → 0-2 D. Elahi Galan 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

3. [3] David Goffin vs Laslo Djere



ATP Paris David Goffin [3] David Goffin [3] 3 6 Laslo Djere Laslo Djere 6 7 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Djere 15-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Goffin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Djere 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 0-2 → 1-2 L. Djere 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Hugo Gaston vs [10] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Hugo Gaston Hugo Gaston 3 6 6 Marc-Andrea Huesler [10] Marc-Andrea Huesler [10] 6 3 7 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 H. Gaston 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Huesler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Gaston 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Huesler 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [WC] Ugo Humbert vs [11] Corentin Moutet



ATP Paris Ugo Humbert Ugo Humbert 3 4 Corentin Moutet [11] Corentin Moutet [11] 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

6. [Alt] Mikael Ymer vs [14] Constant Lestienne



ATP Paris Mikael Ymer • Mikael Ymer 0 4 4 Constant Lestienne [14] Constant Lestienne [14] 0 6 2 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Ymer 4-2 C. Lestienne 15-40 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 C. Lestienne 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Ymer 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Bernabe Zapata Miralles vs [9] Pedro Martinez



ATP Paris Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 6 4 6 Pedro Martinez [9] Pedro Martinez [9] 0 6 0 Vincitore: Zapata Miralles Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-40 40-A 5-0 → 6-0 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 4-0 → 5-0 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 30-15 2-0 → 3-0 P. Martinez 15-0 30-40 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martinez 30-0 40-30 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-15 30-40 4-2 → 4-3 P. Martinez 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-15 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-30 40-A 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Martinez 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Martinez 5-0 → 6-0 B. Zapata Miralles 15-15 30-15 4-0 → 5-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 30-0 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 30-30 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [6] Jaume Munar vs [WC] Arthur Fils



ATP Paris Jaume Munar [6] Jaume Munar [6] 3 3 Arthur Fils Arthur Fils 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 3-4 A. Fils 30-0 ace 3-3 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 40-15 40-30 A-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Munar 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 30-15 0-1 → 1-1 A. Fils 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 3-5 → 3-6 A. Fils 15-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Fils 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-15 3-1 → 3-2 A. Fils 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 1-1 → 2-1 A. Fils 40-0 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Tallon Griekspoor vs [12/Alt] Mackenzie McDonald



ATP Paris Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 3 7 Mackenzie McDonald [12] Mackenzie McDonald [12] 3 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 0-30 15-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 30-40 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. McDonald 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tiebreak 15-0 30-0 30-15 40-15 df 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [2] Lorenzo Sonego vs Joao Sousa (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Lorenzo Sonego [2] Lorenzo Sonego [2] 6 7 Joao Sousa Joao Sousa 4 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* df 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sousa 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [1] Emil Ruusuvuori vs [WC] Geoffrey Blancaneaux



ATP Paris Emil Ruusuvuori [1] Emil Ruusuvuori [1] 6 3 2 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 3 6 6 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Blancaneaux 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Blancaneaux 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-4 → 2-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

6. [7] Marcos Giron vs Jiri Lehecka