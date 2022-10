Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rinunciano alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente primo e secondo nella Race to Milan, non prenderanno parte alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: la notizia, già nell’aria da diverso tempo visto il coinvolgimento di entrambi alle ATP Finals di Torino (lo spagnolo è già qualificato, mentre l’italiano ha ancora qualche speranza di entrare tra i migliori otto), è stata diffusa dai canali ufficiali del torneo che si disputerà dall’8 al 12 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Nella Race presente sul sito della manifestazione, accanto ai nomi di Alcaraz e Sinner è riportata la dicitura “ritiro”.

I cinque tennisti già qualificati per le Next Gen Finals di Milano sono Lorenzo Musetti, Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima e Jiri Lehecka. Per quel che concerne i tennisti italiani, Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Luca Nardi sono ancora in corsa per l’accesso al torneo.