Race Torino 2022: Berrettini e Sinner distanti da Torino. Nel doppio maggiori speranze per Fognini-Bolelli

Siamo ormai al rush finale: mancano solamente tre tornei nel calendario ATP prima delle Nitto ATP Finals a Torino. La strada per sognare un posto a Torino si fa sempre più in salita per Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, risalito al 13mo posto grazie alla finale raggiunta a Napoli, ha 850 punti da recuperare nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali, rispetto a Felix Auger-Aliassime.

Il canadese, che ha vinto ad Anversa il secondo titolo in due settimane dopo il successo a Firenze, occupa il settimo posto che è l’ultimo utile per qualificarsi a Torino. L’ottavo, infatti, spetta a Novak Djokovic in quanto campione Slam quest’anno e sicuro di chiudere la stagione in Top 20 nella Race. Questa settimana torna in campo anche Jannik Sinner, 15esimo nella Race, dopo l’infortunio a Sofia. L’altoatesino, iscritto a Vienna, deve colmare uno svantaggio di 915 punti. Per i due italiani ci vuole un doppio exploit, prima nella capitale austriaca e poi a Parigi Bercy per poter avere una chance di qualificazione.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN (24-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.460 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.990

4. Casper Ruud (NOR) – 4.930

5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.555

6. Andrey Rublev (RUS) – 3.440

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.225

8. Taylor Fritz (USA) – 2.885

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2.770

10. Novak Djokovic (SRB) – 2.720

11. Alexander Zverev (GER) – 2.700

12. Cameron Norrie (GBR) – 2.400

13. Matteo Berrettini (ITA) – 2.375

14. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.360

15. Jannik Sinner (ITA) – 2.310

Simone Bolelli e Fabio Fognini restano gli italiani con le chances migliori di qualificarsi a Torino. La coppia della nazionale di Coppa Davis mantiene la nona posizione nella Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio. L’obiettivo degli azzurri è di recuperare i 290 punti che li separano da Tim Puetz e Michael Venus, duo tedesco neozelandese che occupa l’ottava posizione, l’ultima utile per la qualificazione a Torino. Entrambe le coppie saranno in campo a Basilea.

Questa settimana nei due ATP 500 saranno protagoniste nove delle prime dieci coppie nella Race, compresi i vincitori della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, il croato Ivan Dodig e lo statunitense Austin Krajicek. Fanno eccezione solo Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios, che ha chiuso in anticipo la stagione in singolare.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (24-10-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 5.165

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 4.165

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.560

6. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 3.240

7. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 3.150

8. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.960

9. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.670

10. Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA) – 2.600