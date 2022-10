Simona Halep è risultata positiva a un controllo antidoping. La sua dichiarazione

Simona Halep scuote il mondo della racchetta: è risultata positiva a un controllo antidoping, nel quale sono state rinvenute tracce di Roxadustat, un farmaco anti-anemia che svolge la funzione di inibitore della prolil-idrossilasi HIF, aumenta la produzione endogena di eritropoietina e stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi.

È stata la stessa Halep a rivelarlo, con il seguente il messaggio pubblicato sui propri canali social, nel quale si dichiara esterrefatta e innocente.

“Oggi inizia il match più duro della mia vita: una battaglia per la verità. Mi è stato notificato che sono risultata positiva a una sostanza chiamata Roxadustat con una quantità estremamente bassa, è stato il più grande shock della mia vita. In tutta la mia carriera l’idea di imbrogliare non è mai passata per la mia testa nemmeno per un secondo, è qualcosa di totalmente contrario ai valori con i quali sono cresciuta. Affrontare una situazione del genere mi fa sentire confusa e tradita. Lotterò fino alla fine per provare di non aver mai assunto consapevolmente qualsiasi sostanza proibita, ho fiducia che prima o poi la verità verrà fuori. Non c’entrano niente soldi e titoli. Riguarda il mio onore, e la storia d’amore che ho vissuto con il tennis negli ultimi 25 anni della mia vita”.