ATP 250 Napoli: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Domani si giocano all’Arena Diaz i singolari e i doppi a Pozzuoli

Domani inizieranno i primi match di primo turno del tabellone principale della Tennis Napoli Cup Banca di Credito Popolare. Si parte alle ore 10 sull’Arena della Rotonda Diaz. Saranno due gli italiani in campo: Flavio Cobolli, opposto a Miomir Kecmanovic nell’ultimo incontro della sessione diurna, e Luca Nardi che chiuderà il programma sfidando il francese Corentin Moutet. Le partite di doppio si disputeranno presso il TC Pozzuoli.

Si è concluso il torneo di qualificazione della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare disputato sui campi in cemento del TC Pozzuoli. I quattro giocatori che completano il tabellone principale sono Francesco Passaro (n.124 del ranking ATP), unico italiano ad aver superato le qualificazioni, il cileno Nicolas Jarry (n.118), il croato Borna Gojo (n.184) e il cinese Zhizhen Zhang (n.109).

In mattinata si sono disputati gli ultimi due match di primo turno, sospesi ieri sera per oscurità. La Wild Card Stefano Napolitano si è assicurato l’accesso al round decisivo battendo la testa di serie n.6 Andrea Pellegrino con il punteggio di 7-5 6-4. Riccardo Bonadio è stato invece fermato all’esordio da Zhizhen Zhang, approdato al secondo turno con lo score di 6-4 6-2.

La giornata è poi proseguita con le partite di secondo turno con quattro italiani impegnati nella rincorsa al tabellone principale. L’unico sorriso tricolore è arrivato grazie a Francesco Passaro, che si è assicurato l’accesso al main draw dopo aver recuperato un set di svantaggio all’austriaco Filip Misolic: 0-6 6-3 6-2 il punteggio in favore del 21enne di Perugia. Un risultato prezioso soprattutto in vista delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals di Milano, l’appuntamento riservato agli otto migliori Under 21 della stagione, in programma all’Allianz Cloud dall’8 al 12 novembre. Passaro, che occupa la nona posizione della Race to Milan, esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald.

Il napoletano Raul Brancaccio ha ceduto alla prima testa di serie Nicolas Jarry, che ha avuto la meglio sul tennista di Torre del Greco per 6-2 6-4. Niente da fare anche per Giulio Zeppieri, che dopo aver ceduto il parziale d’apertura non è riuscito nel tentativo di rimonta contro Zhizhen Zhang: 7-5 3-6 6-3 il punteggio in favore del cinese dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Nel secondo match giocato nella stessa giornata Napolitano si è arreso a Gojo, finalista in Davis Cup nel 2021: il croato ha superato il piemontese in due set (6-3 6-4).

Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Taro Daniel vs Pedro Martinez

2. [8] Adrian Mannarino vs Pedro Cachin

3. Bernabe Zapata Miralles vs Daniel Elahi Galan

4. Nuno Borges vs [7] Albert Ramos-Vinolas

5. [WC] Flavio Cobolli vs [5] Miomir Kecmanovic

6. [WC] Luca Nardi vs Corentin Moutet (non prima ore: 19:00)

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar

2. [WC] Francesco Maestrelli / Francesco Passaro vs [3] Matthew Ebden / John Peers

3. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini (non prima ore: 16:00)

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs Nikola Cacic / Aisam-Ul-Haq Qureshi

Risultati primo turno qualificazioni:

[WC] Stefano Napolitano (ITA) b. Andrea Pellegrino (ITA) 7-5 6-4

[2] Zhizhen Zhang (CHN) b. Riccardo Bonadio (ITA) 6-4 6-2

Risultati secondo turno:

Francesco Passaro (ITA) b. Filip Misolic (AUT) 0-6 6-3 6-2

[1] Nicolas Jarry (CHI) b. [8] Raul Brancaccio (ITA) 6-2 6-4

[2] Zhizhen Zhang (CHN) b. [7] Giulio Zeppieri (ITA) 7-5 3-6 6-3

Borna Gojo (CRO) b. [WC] Stefano Napolitano (ITA) 6-3 6-4