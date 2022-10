Circuito ATP-WTA-Challenger: I risultati completi dei giocatori italiani del 16 Ottobre 2022. La prima volta di Mattia Bellucci. Marco Cecchinato vince a Rio

Centro al primo tentativo per Mattia Bellucci che si è aggiudicato il trofeo challenger di Sain Tropez.

Nella sua prima finale in carriera in un torneo di questa categoria il 21enne di Busto Arsizio, n.275 del ranking, partito dalle qualificazioni, si è imposto 63 63, in un’ora e 16 minuti di partita, nel derby tricolore contro Matteo Arnaldi, n.154 ATP, che pure in tutta la settimana non aveva concesso nemmeno un set agli avversari. Il lombardo non ha concesso nemmeno una palla-break al ligure.

Marco Cecchinato ha conquistato questo pomeriggio il torneo challenger di Rio de Janeiro.

Il 30enne palermitano (n.117 del ranking e terzo favorito del seeding), ha sconfitto in finale Hanfmann in tre set.

Per Marco si tratta del settimo torneo challenger conquistato in carriera.

ATP Naples Francesco Passaro [3] Francesco Passaro [3] 6 4 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 3 6 4 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 L. Giustino 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Giustino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 2-4 → 3-4 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 L. Giustino 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 F. Passaro 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Giustino 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1TQ Passaro– Giustino(0-0)

1TQ Maestrelli – Misolic (0-0) ore 10:00



ATP Naples Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 4 Filip Misolic [5] Filip Misolic [5] 6 6 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 F. Misolic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Misolic 0-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Misolic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Misolic 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 3-5 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1TQ Ferrari – Brancaccio (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Naples Gianmarco Ferrari Gianmarco Ferrari 2 3 Raul Brancaccio [8] Raul Brancaccio [8] 6 6 Vincitore: Brancaccio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Ferrari 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Ferrari 0-30 0-40 3-3 → 3-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Ferrari 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 G. Ferrari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Brancaccio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Ferrari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 G. Ferrari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Ferrari 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 R. Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 G. Ferrari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Ferrari 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

1TQ Napolitano – Pellegrino (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Naples Stefano Napolitano Stefano Napolitano 0 0 Andrea Pellegrino [6] • Andrea Pellegrino [6] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Pellegrino 0-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 0-1

1TQ Zhukayev – Zeppieri (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Naples Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 4 1 Giulio Zeppieri [7] Giulio Zeppieri [7] 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Zhukayev 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-5 → 4-5 B. Zhukayev 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1TQ Zhang – Bonadio (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Naples Zhizhen Zhang [2] Zhizhen Zhang [2] 0 5 Riccardo Bonadio • Riccardo Bonadio 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bonadio 5-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 R. Bonadio 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA 250 Cluj-Napoca – hard

F Paolini – Blinkova ore 16:30



WTA Cluj-Napoca Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 6 2 Anna Blinkova Anna Blinkova 6 3 6 Vincitore: Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Challenger St Tropez – hard

F Arnaldi – Bellucci (0-0) ore 14:00



ATP Saint-Tropez Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 3 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Challenger Rio de Janeiro – terra

F Cecchinato – Hanfmann (0-1) ore 14:30



ATP Rio de Janeiro Marco Cecchinato [3] Marco Cecchinato [3] 4 6 6 Yannick Hanfmann [8] Yannick Hanfmann [8] 6 4 3 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Vilnius Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 6 4 5 Luca Potenza [9] Luca Potenza [9] 3 6 7 Vincitore: Potenza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Potenza 15-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Potenza 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1TQ Berrettini– Potenza(0-0)

1TQ Rosenkranz – Ocleppo (0-0) 6 incontro dalle ore 09:30



ATP Vilnius Mats Rosenkranz [6] Mats Rosenkranz [6] 15 3 Julian Ocleppo • Julian Ocleppo 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 30-15 3-4 M. Rosenkranz 15-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Rosenkranz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 J. Ocleppo 0-15 df 15-15 30-15 2-1 → 2-2 M. Rosenkranz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Rosenkranz 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

WTA 1000 Guadalajara – hard

TDQ Cocciaretto – Zarazua 2 incontro dalle 19:00



Il match deve ancora iniziare