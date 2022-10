Da Firenze: Passaro regala un sorriso tricolore

Salgono a più di cinquemila le presenze degli appassionati nelle prime quattro giornate dell’UniCredit Firenze Open, a testimonianza del grande calore con cui la città ha accolto il ritorno del grande tennis.

Se sugli spalti di Palazzo Wanny c’è un entusiasmo crescente, scarseggia la fortuna per i tennisti di casa. Anche oggi il bilancio degli italiani è negativo. La sconfitta più dolorosa è stata quella di Lorenzo Sonego, eliminato all’esordio da Bernabé Zapata Miralles, numero 74 del ranking mondiale, vittorioso per 64 64 in un’ora e 34 minuti di gioco. Lo spagnolo ha dimostrato una condizione fisica eccellente, ha incrociato bene, anche con il dritto anomalo e ha brekkato l’azzurro già nel primo game dell’incontro. Con una palla corta Zapata Miralles è salito 3-1, poi sul 3-2 ha fronteggiato con successo la palla del contro break, annullata tirando fuori una prima molto potente. Sonego ha arrancato, sul 3-5 ha salvato un set point, ma nel game successivo si è arreso. Nel secondo set Sonego è andato sotto di due break (4-1 pesante), uno lo ha recuperato, ma non il secondo.

Poca fortuna, almeno in doppio, anche per Matteo Berrettini che, con il fratello Jacopo, ha perso al super tie-break contro la coppia Cressy-Smith (46 62 10-6 lo score). I Berrettini sono stati avanti un set e un break (2-0), poi si sono lentamente spenti. Al super tie-break sono andati sotto 7-1, poi 8-5 prima della resa per 10 a 6.

A chiudere con un sorriso tricolore ci ha pensato Francesco Passaro che in chiusura di giornata ha battuto il lucky loser cinese Zhizeng Zhang con un doppio tie-break. Con questo successo, il primo nella sua ancor giovane carriera in un tabellone di un torneo ATP, Passaro consolida la sua nona posizione nella Pepperstone Race to Milan, la classifica che determina gli otto finalisti delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Italiani protagonisti anche fuori campo in questa quarta giornata dell’UniCredit Firenze Open con una dimostrazione di grande generosità per chi è impegnato in una partita ben più importante di quelle che si giocano con la racchetta in mano. Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori hanno fatto visita all’Ospedale Pediatrico Meyer incontrando i piccoli ricoverati presso la ludo biblioteca di una struttura all’avanguardia in Italia nel settore pediatrico.

Firenze è una straordinaria città d’arte e così nel pomeriggio alcuni giocatori sono stati ospiti del Comune di Firenze, che ha organizzato una visita guidata all’interno di Palazzo Vecchio, sede dell’Amministrazione cittadina.

Domani ci saranno altri tre italiani in campo: nel singolare Matteo Berrettini contro Roberto Carballes Baena (terzo match a partire dalle ore 13) e non prima delle 19.30 in doppio Flavio Cobolli e Claudio Zeppieri affronteranno Ivan Dodig e Austin Krajicek. Giovedì invece ci sarà il debutto di Lorenzo Musetti contro Bernabé Zapata Miralles e quello della testa di serie numero 1, Felix Auger-Aliassime, contro Oscar Otte.

L’UniCredit Firenze Open è trasmesso in esclusiva su SuperTennis. I biglietti sono acquistabili in loco o presso il sito www.ticketone.it.

I risultati di oggi

Singolare, 1° turno: Mikael Ymer (SWE) b. Tim Van Rijthoven (NED) 61 62, Alexander Bublik (KAZ) b. Cristian Garin (Cil) 75 62, Bernabé Zapata Miralles (SPA) b. Lorenzo Sonego (ITA) 64 64, Brandon Nakashima (USA) b. Richard Gasquet (Fra) 62 62, Oscar Otte (GER) b. Marton Fucsovics (HUN) 36 64 62, Francesco Passaro (ITA) b. Zhizeng Zhang (CHN) 76(4) 76(6)

Doppio, 1° turno: Maxime Cressy (USA)/John Patrick Smith (AUS) b. Jacopo Berrettini (ITA)/Matteo Berrettini (ITA) 46 62 106, Nicolas Barrientos (COL)/ Miguel Angel Reyes-Varela (MEX) b. Roberto Carballes Baena (SPA)/Dario Galan (COL) 57 63 105, Tomislav Brkic (BIH)/Gonzalo Escobar (Ecu) b. Aleksandr Nedovyesov (KAZ)/Philipp Oswald (AUT) 63 63